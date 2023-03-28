В Україні збільшилася кількість поранених дітей

В Україні збільшилася кількість дітей, які постраждали через російську агресію.
Станом на ранок 28 березня 2023 року їхня кількість складає щонайменше 1408, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Зокрема, 465 дітей загинуло та понад 943 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
27 березня внаслідок обстрілу ворогом м. Слов’янськ Донецької області поранено 17-річного хлопця.
|465 дітей загинуло та понад 943 отримали поранення різного ступеню тяжкості
Найбільше постраждало дітей у наступних регіонах:
- Донецька область – 446;
- Харківська – 273;
- Київська– 127;
- Херсонська – 94;
- Запорізька – 88;
- Миколаївська – 85;
- Чернігівська – 68;
- Луганська – 66;
- Дніпропетровська – 66.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – кажуть в Офісі Генпрокурора.
Також через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти, 438 з них зруйновано повністю.
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