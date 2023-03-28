В Україні збільшилася кількість поранених дітей

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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28 березня 2023

В Україні збільшилася кількість дітей, які постраждали через російську агресію.

Станом на ранок 28 березня 2023 року їхня кількість складає щонайменше 1408, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зокрема, 465 дітей загинуло та понад 943 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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27 березня внаслідок обстрілу ворогом м. Слов’янськ Донецької області поранено 17-річного хлопця.

 465 дітей загинуло та понад 943 отримали поранення різного ступеню тяжкості

Найбільше постраждало дітей у наступних регіонах:

  • Донецька область – 446;
  • Харківська – 273;
  • Київська– 127;
  • Херсонська – 94;
  • Запорізька – 88;
  • Миколаївська – 85;
  • Чернігівська – 68;
  • Луганська – 66;
  • Дніпропетровська – 66.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – кажуть в Офісі Генпрокурора.

Також через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти, 438 з них зруйновано повністю.

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