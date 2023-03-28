Майже 4,4 тис. українських дітей-сиріт знаходяться на окупованих територіях та в Росії – Верещук

На тимчасово окупованих територіях та в Росії перебуває 4390 українських дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, які перебували у спеціальних дитячих закладах.

Про це повідомила віцепрем’єрка України Ірина Верещук в ефірі єдиного телемарафону 28 березня 2023-го.

За словами Верещук, Україна надає в Міжнародний кримінальний суд усі матеріали стосовно викрадення дітей, зокрема дані отримані прокуратурою, розвідкою, поліцією і СБУ.

Також іноді самі росіяни підтверджують факти викрадення українських дітей.

Ірина Верещук Фото: Andr.Ivchenko/Вікіпедія

"Коли умовна львова-бєлова усиновляє дитину, а ми зверталися як країна саме по цю дитину і вимагали її повернення… Натомість її всиновлюють і хизуються цим, показуючи на весь світ, то це і є ті матеріали, які не потребують фактично доведення. Вони уже зафіксували свій злочин. Вони за це будуть відповідати", – наголосила Верещук.

Посадовиця каже, що Україна розраховує на тиск міжнародної спільноти на країну-агресора:

"Ми розраховуємо на міжнародну спільноту, на їх тиск, на те, що вони будуть вводити санкції, тиснути та притягати до відповідальності тих, хто вчиняє злочин геноциду проти наших дітей. Вже зібрано достатньо доказів. Сподіваємося, що наші зусилля та тиск міжнародної спільноти дозволять прискорити процес повернення наших дітей", – зазначила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, українська система збору даних офіційно зафіксувала депортацію 16 221 дитини з України в Росію. ООН визнала випадки незаконного переміщення 164 українських дітей росіянами.

Зі іншими даними, кількість вивезених росіянами дітей набагато більша і сягає 700 тис.