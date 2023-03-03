Влаштовували пранки з їжею: у Японії за клієнтами ресторанів стежитимуть за допомогою штучного інтелекту

Японський оператор мережі конвеєрних ресторанів Kura Sushi розробив систему оповіщення на базі штучного інтелекту, аби запобігти псуванню страв клієнтами.

Про це повідомляє NHK.

Потреба в цьому виникла після того, як у мережі активно почали поширюватися відео з негігієнічними розіграшами з їжею.

На кадрах нижче можна побачити, як відвідувачі облизують тарілки з їжею, після чого ставлять їх на місце. А деякі – просто забирають частину їжі з тарілок на конвеєрній стрічці.

Якщо камера системи на базі штучного інтелекту зафіксує, що хтось повертає на конвеєр тарілку, якої торкнувся клієнт, у штаб-квартиру мережі надійде сповіщення.

Після цього головний офіс зв’яжеться з менеджером, який підійде до зловмисника.

"Ми вважаємо, що ці відео надзвичайно тривожні та становлять загрозу самій основі конвеєрної бізнес-моделі суші", – заявив Окамото Хіроюкі з Kura Sushi.

У компанії кажуть, що така система – перша подібна розробка в цій галузі й буде розгорнута в інших ресторанах.