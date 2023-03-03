Влаштовували пранки з їжею: у Японії за клієнтами ресторанів стежитимуть за допомогою штучного інтелекту

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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3 березня 2023

Японський оператор мережі конвеєрних ресторанів Kura Sushi розробив систему оповіщення на базі штучного інтелекту, аби запобігти псуванню страв клієнтами.

Про це повідомляє NHK.

Потреба в цьому виникла після того, як у мережі активно почали поширюватися відео з негігієнічними розіграшами з їжею. 

На кадрах нижче можна побачити, як відвідувачі облизують тарілки з їжею, після чого ставлять їх на місце. А деякі – просто забирають частину їжі з тарілок на конвеєрній стрічці. 

Якщо камера системи на базі штучного інтелекту зафіксує, що хтось повертає на конвеєр тарілку, якої торкнувся клієнт, у штаб-квартиру мережі надійде сповіщення.

Після цього головний офіс зв’яжеться з менеджером, який підійде до зловмисника.

"Ми вважаємо, що ці відео надзвичайно тривожні та становлять загрозу самій основі конвеєрної бізнес-моделі суші", – заявив Окамото Хіроюкі з Kura Sushi. 

У компанії кажуть, що така система – перша подібна розробка в цій галузі й буде розгорнута в інших ресторанах.

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