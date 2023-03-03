На Хмельниччині суд покарав чоловіка, який викрав і переховував сина

На Хмельниччині чоловік має заплатити 80 тисяч гривень своїй колишній дружині за те, що викрав їхнього спільного сина і не повертав два роки.

Відповідне рішення ухвалив районний суд, повідомляє Zaxid.net.

Як стало відомо з матеріалів слідства, чоловік викрав дитину влітку 2019 року і не повертав матері протягом двох з половиною років. Хоча згідно з розпорядженням Новоушицької РДА дитина мала залишитися з матір'ю.

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У суді жінка розповіла, що її колишній чоловік відмовлявся повертати сина, тому вона була вимушена звернутися до суду.

Фото: SergPoznanskiyDepositphotos

Однак чоловік не повернув дитину навіть після того, як суд позов жінки задовольнив. Лише в грудні 2021 року хлопчика примусово передали жінці державні виконавці.

Працівники виконавчої служби та служби у справах дітей підтвердили, що чоловік ухилявся від виконання рішення суду.

Часто під час їхніх візитів чоловіка не було вдома, або ж не було хлопчика. Хоча сусіди підтверджували, що батько мешкає з сином за цією адресою.

Чоловік у суді свою провину заперечував.

Суд визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 382 ККУ (невиконання судового рішення) та призначив йому 17 тис. грн штрафу.

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Також суддя частково задовольнив цивільний позов матері хлопчика. Жінка вимагала виплатити їй 500 тис. грн моральної компенсації, але суд зменшив суму до 80 тис. грн.

Обидві сторони можуть оскаржити вирок в апеляційному суді.