На Хмельниччині суд покарав чоловіка, який викрав і переховував сина

На Хмельниччині чоловік має заплатити 80 тисяч гривень своїй колишній дружині за те, що викрав їхнього спільного сина і не повертав два роки.

Відповідне рішення ухвалив районний суд, повідомляє Zaxid.net.

Як стало відомо з матеріалів слідства, чоловік викрав дитину влітку 2019 року і не повертав матері протягом двох з половиною років. Хоча згідно з розпорядженням Новоушицької РДА дитина мала залишитися з матір'ю.

У суді жінка розповіла, що її колишній чоловік відмовлявся повертати сина, тому вона була вимушена звернутися до суду.

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Однак чоловік не повернув дитину навіть після того, як суд позов жінки задовольнив. Лише в грудні 2021 року хлопчика примусово передали жінці державні виконавці.

Працівники виконавчої служби та служби у справах дітей підтвердили, що чоловік ухилявся від виконання рішення суду.

Часто під час їхніх візитів чоловіка не було вдома, або ж не було хлопчика. Хоча сусіди підтверджували, що батько мешкає з сином за цією адресою.

Чоловік у суді свою провину заперечував.

Суд визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 382 ККУ (невиконання судового рішення) та призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Також суддя частково задовольнив цивільний позов матері хлопчика. Жінка вимагала виплатити їй 500 тис. грн моральної компенсації, але суд зменшив суму до 80 тис. грн.

Обидві сторони можуть оскаржити вирок в апеляційному суді.