У Києві чоловіка судили за знущання з ексдружини, яка проживала разом з ним

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 лютого 2023

У Києві судили 65-річного чоловіка, який знущався з колишньої дружини – вони були розлучені, але проживали разом. 

Чоловік систематично нецензурно ображав та застосовував фізичну силу, розповідають у поліції Києва.

Наприкінці 2021 року правоохоронцям повідомили про сімейний конфлікт у квартирі на проспекті Лісовому. 

Сусіди скаржилися, що на чоловік вчиняє домашнє насильство стосовно своєї колишньої дружини, яка проживає разом з ним.

"Правоохоронці з’ясували, що кривдник ображає, принижує жінку та б’є. Інспектори сектору протидії домашньому насильству задокументували кожен виклик, у тому числі протиправні дії 65-річного киянина", – кажуть у поліції.

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 Фото: belchonock/Depositphotos

Слідчі Деснянського управління відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство).

Зібравши необхідну доказову базу, вони скерували обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження до Деснянського районного суду. 

Кривдника засудили до року позбавлення волі, з іспитовим строком один рік. 

Наразі колишнє подружжя проживає окремо.

Нагадаємо, раніше про підозру повідомили киянину, який ображав свою сестру. Ще один житель столиці може отримати покарання за психологічне насильство стосовно співмешканки.

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