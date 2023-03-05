Ракетний удар РФ по Запоріжжю: що відомо про загиблу родину з 8-місячною дівчинкою

2 березня унаслідок ракетного удару росіян по п’ятиповерхівці у Запоріжжі загинули Каміла та Ілля Фурники разом з 8-місячною дочкою Емілією.

Батьки Каміли та хрещена маленької Емілії два дні чекали новин від рятувальників біля під’їзду, сподіваючись, що молоду жінку, її чоловіка та дитину знайдуть живими.

Тіла подружжя та дитини дістали з-під завалів рятувальники. Рідні загиблих не хотіли до останнього вірити у те, що молодої родини більше немає.

"Біль, просто біль, безжалісно вирвали серце, розбили та покалічили душу…Тисячу слів "за що"??? Я чекала 2 дні біля під'їзду, молилася та вірила, що вас знайдуть живими, чому так? Вічна пам'ять та рана на все життя...Легких хмаринок тобі, моя маленька та назавжди для мене усміхнена дівчинка, вибач, що не зберегли", – пише кума Каміли Анна.

Каміла та Ілля Фурники разом з 8-місячною дочкою Емілією. Фото: соцмережі

Квартиру, в якій мешкала сім’я, повністю знищено.

Маленька Емілія Фото: anechka_10001

Як повідомляють у громадській організації "Хортицька варта", на початку війни родина Фурників виїхала з окупованого рідного села Вербове, що на Запоріжжі. Подружжя деякий час проживало на заході України. У Запоріжжя Фурники повернулися за кілька днів до трагедії.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 2 березня здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджень зазнав житловий будинок. Наразі відомо про 13 загиблих мешканців житлового будинку.