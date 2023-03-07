На Черкащині завдяки дрону знайшли хлопця, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 березня 2023

На Черкащині у лісопосадці поблизу Канева правоохоронці затримали 19-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки.

Хлопця викрили завдяки квадрокоптеру, повідомляє поліція Черкаської області.

За даними правоохоронців, 2 березня хлопець напав на 12-річну дівчинку, яка поверталась додому з магазину. 

Він затягнув її у хащі та зґвалтував. Після чого втік до лісосмуги.

Фото: Поліція Черкаської області

Мати дівчини звернулася в поліцію і правоохоронці почали пошукові заходи. 

"19-річного зловмисника знайшли у лісосмузі, де він ховався від поліції. З пошуками допомагали військовослужбовці, які підняли в повітря квадрокоптер", - йдеться в повідомленні.

Нині затриманий перебуває під вартою. 

Хлопцю загрожує від восьми до п’ятнадцяти років ув'язнення.

Раніше ми повідомляли, що близько 4% опитаних українців ставали жертвами зґвалтування в дитинстві.

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