З Бахмута примусово евакуюватимуть дітей: Верещук розповіла деталі

З Бахмута будуть примусово евакуювати дітей: 7 березня Кабмін схвалив відповідний механізм.

В Україні ще минулого року ухвалили постанову щодо обов’язкової евакуації, яка оголошена лише у Донецькій області.

Нова постанова була ухвалена як розширення обов’язкової евакуації з зони бойових дій, повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону 8 березня.

Реклама:

Верещук пояснила, як дітей евакуюватимуть з Бахмута і чи розлучатимуть з сім’ями, якщо батьки відмовляться виїжджати.

"У нас є градації: території, які перебувають в оточенні і блокуванні, де ведуться активні бойові дії, де можливі бойові дії. Все це відзначає Генеральний штаб і Міністерство оборони за подання ОВА, – каже Верещук.

Наразі активні бойові дії тривають у 132 громадах. Однак примусова евакуація буде лише у Бахмуті, наголошує Верещук.

З Бахмута примусово евакуюватимуть дітей

"Через помилки, через те, що ми побачили під час обов’язкової евакуації, ми зрозуміли, що нашим Силам Оборони, Нацполіції, ДСНС, ОВА недостатньо інструментарію. І ми розширили такий інструментарій для наших евакууаційних груп, які вивозять дітей з-під обстрілів.

Там є кілька запобіжників, ми свідомі того, щоб не було зловживань, щоб люди не хвилювалися", – каже міністерка.

Реклама:

Ірина Верещук запевняє, що дітей не будуть розлучати з рідними та евакуйовувати без супроводу дорослих.

Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

"Ні в якому разі дитину розлучати з родиною не будемо. Якщо дорослий ухвалює рішення, він має підписати відповідну форму і відмовитись від евакуації.

Якщо є малолітня дитина на утриманні, ця опція не працює щодо одного з дорослих. Вони зобов’язані супроводжувати дитину до місця, куди буде здійснюватись евакуація", – каже Верещук.

На запитання про те, що буде з дітьми, якщо батьки категорично відмовляться виїжджати, міністерка відповіла:

"Досвід останнього місяця показує, що якщо наша Нацполіція або евакуаційні групи прибувають на місце, де перебуває дитина з дорослим, як правило люди не відмовляються. Нам головне знайти ці локації".

Нагадаємо, зараз у Бахмуті перебуває 38 дітей. За даними Верещук, до серпня у місті проживало 12 тисяч дітей.

"Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя", – додають у Мінреінтеграції.