У Бахмуті залишається 38 дітей – Верещук

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
3144
7 березня 2023

Попри напружену ситуацію у Бахмуті на Донеччині, у місті залишаються діти та частина мешканців.

Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону. 

"В Бахмуті станом на сьогодні залишається менше 4 тисяч людей, як мінімум 38 дітей", – сказала вона.

До повномасштабного вторгнення у місті проживало понад 70 тисяч людей, з яких 12 тисяч – діти. Тож 95% мешканців евакуйовано, зазначила посадовиця.

 Фото з Facebook Ірини Верещук

Ірина Верещук підкреслила, що у місто наразі дуже важко дістатися через щільні обстріли. 

Крім того, люди, які не поїхали, переховуються у підвалах, але не лишають жодних координат, щоб їх можна було знайти.

У Мінреінтеграції зазначають, що є спеціальні евакуаційні групи та бронетранспорт. 

"Люди не виїжджають через бойові дії та інформаційний вакуум. Там складно зі зв'язком, і люди перебувають у стресовому стані, який обумовлено щільними обстрілами. Вони не оцінюють реальну загрозу, яка є для цивільних", – додала міністерка.

Нагадаємо, що у Бахмуті на початку лютого лишалось близько 200 дітей. Команда військових також долучається до евакуації цивільних. Ось, наприклад, історія порятунку 7-річного Стаса

Читайте також: Скільки дітей вважаються зниклими безвісти: дані омбудсмена


Реклама:


 3892
КУЛЬТУРА

Війна і мир і опера. Чи може Україна дерусифікувати європейські сцени і в який спосіб

Катерина Щоткіна
 3320
КУЛЬТУРА

Як зняти фільм у Лисичанську і потрапити на Оскар: Інтерв'ю з режисером "Будинку зі скалок" Сімоном Леренгом Вільмонтом

Марія Кабацій
 53743
Суспільство

Радянський пережиток чи боротьба за права: як з’явилося 8 березня та які альтернативи свята в Україні?

Олена Барсукова , Анастасія Поя

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Війна і мир і опера. Чи може Україна дерусифікувати європейські сцени і в який спосіб

Катерина Щоткіна
Українські полярники почали вивчати поведінку китів за допомогою дронів. ФОТО
"Б'ємося за садок вишневий коло хати": як українці у День Шевченка закликають виконувати його заповіт
Організатори Оскара вдруге відхилили заявку на виступ Зеленського
До дня народження поета. Фольклористка випустила пісню на слова Тараса Шевченка
Французька косметична компанія Yves Rocher показала стандарти "чистої російської краси"
КУЛЬТУРА

Як зняти фільм у Лисичанську і потрапити на Оскар: Інтерв'ю з режисером "Будинку зі скалок" Сімоном Леренгом Вільмонтом

Марія Кабацій
Суспільство

Радянський пережиток чи боротьба за права: як з’явилося 8 березня та які альтернативи свята в Україні?

Олена Барсукова , Анастасія Поя