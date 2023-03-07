У Бахмуті залишається 38 дітей – Верещук

Попри напружену ситуацію у Бахмуті на Донеччині, у місті залишаються діти та частина мешканців.

Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"В Бахмуті станом на сьогодні залишається менше 4 тисяч людей, як мінімум 38 дітей", – сказала вона.

До повномасштабного вторгнення у місті проживало понад 70 тисяч людей, з яких 12 тисяч – діти. Тож 95% мешканців евакуйовано, зазначила посадовиця.

Фото з Facebook Ірини Верещук

Ірина Верещук підкреслила, що у місто наразі дуже важко дістатися через щільні обстріли.

Крім того, люди, які не поїхали, переховуються у підвалах, але не лишають жодних координат, щоб їх можна було знайти.

У Мінреінтеграції зазначають, що є спеціальні евакуаційні групи та бронетранспорт.

"Люди не виїжджають через бойові дії та інформаційний вакуум. Там складно зі зв'язком, і люди перебувають у стресовому стані, який обумовлено щільними обстрілами. Вони не оцінюють реальну загрозу, яка є для цивільних", – додала міністерка.

Нагадаємо, що у Бахмуті на початку лютого лишалось близько 200 дітей. Команда військових також долучається до евакуації цивільних. Ось, наприклад, історія порятунку 7-річного Стаса.