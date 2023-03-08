Марсохід NASA зняв сонячні промені крізь хмари. ФОТО

Марсохід NASA Curiosity зняв промені сонця, що пробиваються крізь хмари на червоній планеті ввечері 2 лютого.

Про це йдеться на сторінці космічної агенції.

У NASA зазначають, що заходи сонця на Марсі доволі примхливі. І це вперше, коли марсохід зміг зафіксувати промені так чітко на знімках.

Науковці пояснюють, що більшість марсіанських хмар "пливуть" на відстані 60 кілометрів від поверхні. Вони складаються з льоду.

Промені світла крізь хмари на Марсі

Хмари на останніх знімках здаються на більшій висоті, де ще холодніше. Це означає, що хмари на знімках марсохода складаються з вуглекислого газу або сухого льоду.

Марсохід також зробив серію знімків різнокольорової хмари у формі пір'їнки наприкінці січня. При певному куті сонячного світла вони набувають райдужного забарвлення.

Хмарина-пір'їнка

"Якщо ми бачимо райдужний перелив, це означає, що розмір частинок хмари ідентичний розміру частинок у сусідніх частинах хмари. Дивлячись на колірні переходи, ми бачимо, як розмір частинок змінюється в хмарі. Це говорить нам про те, як хмара розвивається і як її частинки змінюють розмір з часом", – сказав атмосферолог з Інституту космічних наук у Боулдері Марк Леммон.

Марсохід Curiosity зняв як сонячні промені, так і райдужні хмари у вигляді панорам, кожне з яких було зшито з 28 зображень, надісланих на Землю.