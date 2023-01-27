Вчені знайшли на Марсі кратер, схожий на мордочку ведмедя. ФОТО

Вчені помітили на Марсі кратер, схожий на мордочку ведмедя. Звісно, на Червоній планеті немає тварин.

Натомість мордочку ведмедя нагадує пагорб, вкритий відкладеннями, повідомляє Університет Аризони та Universe Today.

Сфотографувати кратер вдалося за допомогою камери з високою роздільною здатністю зображення Mars Reconnaissance Orbiter (HiRISE).

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"Це пагорб із V-подібною структурою колапсу (ніс), двома кратерами (очі) і круглим малюнком розлому (голова)", – сказав головний дослідник HiRISE Альфред Мак’юен.

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Фото: NASA/JPL-Caltech/UArizona.

Круговий малюнок тріщин може бути пов’язаний з осіданням відкладень над "похованим" ударним кратером.

Можливо, ніс – це вулканічне або грязьове жерло, а відкладення – лава чи грязьові потоки.

Коли ми бачимо ведмедя на Марсі, це явище називається парейдолія.

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Це людська здатність бачити обличчя або інші предмети у буденних об’єктах, наприклад, чиюсь мордочку на картоплі або обличчя Ісуса на тостовому хлібі.

Прикладом "ведмежої" парейдолії також є гора Аюдаг у Криму – вона нагадує ведмедя, який п’є воду.

Нагадаємо, раніше на Марсі знайшли дорогоцінні камені, а також сліди повеней.