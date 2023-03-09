В РФ показали стандарти "чистої російської краси" нібито від імені французької компанії Yves Rocher

ОНОВЛЕНО 17.03.2023

Московський Інститут пластичної хірургії та косметології опублікував стандарти "чистої російської краси-2023" від імені французької компанії Yves Rocher.

Про це пише журналіст і історик Шимон Бріман.

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Ймовірно, з сайту Інституту новину прибрали, втім виконавчий директор Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін її зберіг.

Українська філія компанії заперечила існування постера, вказавши, що листівка "була створена штучно", хоча й запевняє, що не пов’язана з російської філією.

Скрін зі збереженої сторінки сайту

На сайті московського інституту написали, що в часи сильних патріотичних настроїв в Росії, Yves Rocher хоче звернути увагу на унікальність і винятковість чистої російської краси.

"Російський фенотип – відображення чистоти російської культури, особливий і яскравий приклад для тих, хто давно втратив свою первозданність і винятковість, марнотратно змішуючи свої гени з генами інших народів", – йдеться в повідомленні.

Також на сайті розмістили рекламний флаєр Yves Rocher для замірів відповідності клієнток "Стандарту російської краси 2023".

На флаєрі показали ідеальну відстань між очима, довжину носа та висоту чола, які ніби мають бути притаманні росіянкам.

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Українська філія компанії Yves Rocher в коментарі "УП. Життя" запевнила, що публікація – неправдива.

"Ми отримали підтвердження від Groupe Rocher, що жоден філіал не проводив акції, що вказані у статті, розміщеній на вашому сайті, зображення та текст були також сфальсифіковані", – пишуть в компанії.

Оновлення: Також ми отримали коментар від головного офісу компанії Yves Rocher – його можна прочитати тут.

Скрін відповіді від Yves Rosher Ukraine

Раніше українська філія компанії Yves Rocher в коментарі підписниці на запитання про співпрацю з Росією відповіла, що жодним чином юридично не пов’язана з російської філією.

Нагадаємо, з Росії вийшли лише 9% компаній з Євросоюзу та G7.