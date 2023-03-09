Французька косметична компанія Yves Rocher показала стандарти "чистої російської краси"

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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9 березня 2023

Французька компанія косметики Yves Rocher, яка продовжує працювати в Росії, показала параметри обличчя згідно зі "стандартами російської краси". 

Відповідні поради опублікували на сайті Московського Інституту пластичної хірургії та косметології, пише журналіст і історик Шимон Бріман. 

Ймовірно, з сайту Інституту новину прибрали, втім виконавчий директор Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін її зберіг.

В компанії написали, що в часи сильних патріотичних настроїв в Росії, Yves Rocher хоче звернути увагу на унікальність і винятковість чистої російської краси. 

Скрін зі збереженої сторінки сайту

"Російський фенотип відображення чистоти російської культури, особливий і яскравий приклад для тих, хто давно втратив свою первозданність і винятковість, марнотратно змішуючи свої гени з генами інших народів", – йдеться в повідомленні.

Також на сайті розмістили рекламний флаєр Yves Rosher для замірів відповідності клієнток "Стандарту російської краси 2023". 

На флаєрі показали ідеальну відстань між очима, довжину носа та висоту чола, які ніби мають бути притаманні росіянкам. 

Раніше українська філія компанії Yves Rosher в коментарі підписниці на запитання про співпрацю з Росією відповіла, що жодним чином юридично не пов’язана з російської філією.

 Скрін відповіді від Yves Rosher Ukraine

Нагадаємо, з Росії вийшли лише 9% компаній з Євросоюзу та G7.


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