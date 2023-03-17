В Yves Rocher заперечили свою причетність до листівки зі "стандартами російської краси", яку опублікували в РФ

Французька компанія Yves Rocher заперечила свою причетність до створення стандартів "чистої російської краси", перелік яких раніше опублікували на сайті Московського Інституту пластичної хірургії та косметології.

Про це "Українській правді. Життя" повідомили в головному офісі компанії.

У повідомленні зазначили, що між брендом Yves Rocher та Московським Інститутом пластичної хірургії та косметології не має жодних зв'язків та не було спільних дій.

"Флаєр, представлений у деяких публікаціях у соціальних мережах, очевидно, був створений з нуля, так само як і нібито стандарти краси, характерні для Росії, або будь-яка інша комерційна діяльність у магазинах, пов'язана з цією темою. Текст був повністю вигаданий", – зазначають в компанії.

8 березня 2022 року про існування листівки писав журналіст та історик з Ізраїлю Шимон Бріман.

Ймовірно, з сайту Інституту листівку прибрали, втім виконавчий директор Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін зберіг архів сторінки.

Також редакція "УП. Життя" запитала в представників компанії – чому бренд під час повномасштабної війни продовжує працювати на ринку Росії.

У відповідь в Yves Rocher дали посилання на пресреліз, в якому зазначено, що французька міжнародна компанія "робить все можливе для підтримки українського народу".

"Що стосується нашої діяльності в Росії, на яку припадає 4% продажів бренду Yves Rocher, то ця ситуація особливо сумна для нас, оскільки ми маємо багату історію з цією країною, де ми працюємо вже понад 30 років.

Наразі ми вирішили зберегти нашу діяльність в Росії, переглянувши та заморозивши наші інвестиції", – йдеться в пресрелізі.

Раніше ми повідомляли що в РФ показали стандарти "чистої російської краси" нібито від імені французької компанії Yves Rocher.





