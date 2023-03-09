Українські правозахисники отримали Премію свободи імені Сахарова за документування злочинів росіян

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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9 березня 2023

Українська правозахисна організація Truth Hounds, яка займається документуванням воєнних злочинів росіян, отримали Премію свободи імені Сахарова 2023 року.

Про це повідомили у Норвезькому гельсінському комітеті, який започаткував премію.

Неурядову організацію нагородили за їхній внесок у документування фактів та доказів воєнних злочинів, а також потенційних злочинів проти людяності.

Цьогорічна нагорода є першою, яка надається українській організації.

"Документування робить Truth Hounds важливою рушійною силою та гравцем, із яким мають рахуватися", каже генеральний секретар Норвезького Гельсінського Комітету (НГК) Беріт Ліндеман.

Фото: Truth Hounds

Організація Truth Hounds розпочала свою діяльність одразу після Революції гідності, під час окупації Криму та війни на сході України.

"Нагорода імені Сахарова це знак нашої поваги як самій організації, так і всьому українському народу, який бореться проти неспровокованої російської агресії та брутального нападу",  говорить Ліндеман.

Як зазначають у комітеті, Truth Hounds систематично документують порушення міжнародного гуманітарного права, збираючи свідчення потерпілих та інші вагомі докази. Зокрема, організація допомагає розслідуванням Міжнародного кримінального суду у Гаазі (ICC), українським та іноземним слідчим.

Організація Truth Hounds також документує воєнні злочини на Південному Кавказі, у Центральній Азії та у Білорусі.

Премія імені Андрія Сахарова була започаткована Норвезьким гельсінським комітетом у 1980 році за підтримки самого Андрія Сахарова  радянського фізика-теоретика, громадського діяча, дисидента та правозахисника. Раніше премію отримували правозахисники з Чехії, Словаччини, Росії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану та Угорщини.

Церемонія нагородження відбудеться 25 травня 2023 року у Нобелівському Центрі миру в Осло.

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