Чи можуть позбавити батьківських прав через те, що дитина прогулює школу – відповідь освітнього омбудсмена

За те, щоб діти здобули шкільну освіту, відповідальні батьки. За невиконання цього обов'язку можуть позбавити батьківських прав.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив це детально, посилаючись на чинне законодавство.

"У більшості випадків саме невиконання батьками своїх обов'язків призводить до того, що діти не здобувають освіту, або неналежно здобувають освіту, мають великі перерви у навчанні.

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Бо між правами батьків та дитини є певна рівновага, але права та інтереси дитини переважають над правами батьків", – зазначив він.

Обов'язки батьків

Основними документами, які регулюють права та обов’язки батьків є:

Сімейний кодекс України;

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про охорону дитинства";

Закон України "Про повну загальну середню освіту".

Батьки мають сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання. Про це йдеться у статті 55 Закону України "Про освіту".

У цьому документі також є стаття про права та обов’язки батьків здобувачів освіти. У ній зазначено, що виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти та розвитку дитини.

У Законі "Про повну загальну середню освіту" йдеться, що саме на батьків покладено відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти.

Обов'язки дітей

У законі про освіту зазначається, що учні мають:

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виконувати вимоги освітньої програми, не плагіатити, досягати стандартів рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) тощо.

В українському законодавстві не зазначена відповідальність дитини: тож на освіту відповідальні виключно батьки.

Якщо батьки не виконують цей обов'язок, до них можуть застосувати штрафні санкції (вперше – від 850 грн до 1700 грн; при повторному зверненні від 1700 грн до 5100 грн).

Верховний суд видав спеціальну постанову-роз'яснення, що через невиконання своїх обов'язків, можуть позбавити батьківських прав. Це можуть зробити, якщо батьки не піклуються про

– фізичний і духовний розвиток дитини;

– навчання;

– підготовку до самостійного життя;

– не забезпечують необхідного харчування;

– не забезпечують медичний догляд, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання;

– не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення;

– не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей;

– не сприяють засвоєнню дитиною загальновизнаних норм моралі;

– не виявляють інтересу до внутрішнього світу дитини;

– не створюють умов для отримання дитиною освіти.

Сергій Горбачов нагадав, що у Конституції прописано, що повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Якщо дитина відсутня на заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин, заклад освіти повідомляє про це Нацполіцію та Службу у справах дітей.

У разі хвороби дитина має надати довідку у навчальний заклад. Якщо учень перебував вдома під наглядом батьків, підтвердженням стане заява від батька або матері.

"Проблемне здобуття освіти дітьми, які перебувають за кордоном, оскільки у більшості країн обов’язкове навчання у школі країни перебування, й учні не мають змоги приєднуватися до онлайн уроків.

Частину дітей, щоб не мати проблем, їхні батьки перевели навчатися на сімейну форму здобуття освіти або екстернат", - пояснив Сергій Горбачов.

Нагадаємо, що у більшості країн, куди евакуювалися українські діти, навчання у місцевих школах є обов'язковим. Тому відповідальні за процес теж переважно батьки.