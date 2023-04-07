Укриття, охорона та відеоспостереження: уряд затвердив концепцію безпеки закладів освіти

Кабінет міністрів України ухвалив Концепцію безпеки закладів освіти, яка передбачає організацію очного навчання під час війни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Міністерство освіти і науки.

Концепція передбачає розбудову сучасних комфортних укриттів, а також нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, пропускного режиму, відеоспостереження та інклюзивності.

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"Найголовніше, щоб навчання було безпечним, щоб кожна українська дитина мала доступ до якісної освіти, а кожен учитель відчував турботу та увагу", – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Цьогоріч в Україні передбачено 1,5 млрд грн субвенції регіонам на облаштування в школах укриттів

Як зазначили у відомстві, особлива увага надаватиметься заходам, спрямованим на запобігання проявам фізичного та психологічного насильства, а також дотримання прав і норм інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.

За словами Дениса Шмигаля, цьогоріч в Україні передбачено 1,5 млрд грн субвенції регіонам на облаштування в школах якісних укриттів.

"Від місцевої влади очікуємо швидких результатів та ефективного використання виділених коштів", – зазначив прем’єр.

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