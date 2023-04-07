Укриття, охорона та відеоспостереження: уряд затвердив концепцію безпеки закладів освіти

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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7 квітня 2023

Кабінет міністрів України ухвалив Концепцію безпеки закладів освіти, яка передбачає організацію очного навчання під час війни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Міністерство освіти і науки.

Концепція передбачає розбудову сучасних комфортних укриттів, а також  нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, пропускного режиму, відеоспостереження та інклюзивності.

"Найголовніше, щоб навчання було безпечним, щоб кожна українська дитина мала доступ до якісної освіти, а кожен учитель відчував турботу та увагу", – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

 Цьогоріч в Україні передбачено 1,5 млрд грн субвенції регіонам на облаштування в школах укриттів

Як зазначили у відомстві, особлива увага надаватиметься заходам, спрямованим на запобігання проявам фізичного та психологічного насильства, а також дотримання прав і норм інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.

За словами Дениса Шмигаля, цьогоріч в Україні передбачено 1,5 млрд грн субвенції регіонам на облаштування в школах якісних укриттів.

"Від місцевої влади очікуємо швидких результатів та ефективного використання виділених коштів", – зазначив прем’єр.

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