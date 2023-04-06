Батьки чи школа: служба освітнього омбудсмена дослідила, хто за кордоном відповідальний за навчання дітей

У більшості країн, куди евакуювалися українські діти, навчання у місцевих школах є обов'язковим.

Служба освітнього омбудсмена Сергія Горбачова дослідила обов’язки батьків та вчителів стосовно навчання дитини.

"Тема відповідальності за освіту дітей набула особливої гостроти зараз, коли частина сімей через повномасштабну війну вимушено перемістилися за кордон", – пише Сергій Горбачов.

Команда омбудсмена вивчила досвід країн Європейського Союзу та Великої Британії.

Фото: Освітній омбудсмен Сергій Горбачов

Польща

У Польщі існує поняття обов’язкових вимог щодо освіти перед учнями та батьками.

Якщо учень без поважних причин прогулює протягом місяця понад 50% занять, він може бути не атестованим з одного або кількох предметів.

Відповідно до тамтешнього законодавства, систематичні прогули занять у школі або професійно-технічному закладі свідчать про загрозу "деморалізації" дитини, і в результаті, учня можуть залучити до виховних заходів.

Також через невідвідування закладу можуть накласти штраф від 86 тисяч до 430 тисяч грн.

У разі тривалої відсутності учня в школі або незарахування його до закладу справа може бути передана до сімейного суду, який зобов’язаний змусити батьків або законних представників відправити дитину до школи.

Німеччина

В Німеччині шкільна освіта є обов’язковою, тому дітей, які регулярно не приходять на уроки, відраховують.

Незалежно від причин прогулу, це вважається адміністративним правопорушенням, який карається штрафом від 40 тисяч до 100 тисяч грн.

До 14-річного віку штраф сплачують батьки, після 14-річного – учень.

Однак відмова від школи означає не лише те, що відповідна особа не приходить до школи. У Німеччині є поняття пасивна відмова від школи. Вона відбувається, коли:

учень фізично присутній, але участі в уроці не бере;

учень, який покинув школу, займається іншою діяльністю;

учень рішуче й послідовно зриває урок.

Якщо учень має кілька прогулів без поважних причин, школа розпочинає штрафну процедуру.

Зазвичай після першого дня відсутності в школі без попередження або вибачення вчитель викликає учня або його законних представників до школи.

Після трьох днів відсутності без виправданих причин, навіть якщо вони не є послідовними, учню надсилають лист-нагадування зі школи.

Якщо є ще три дні пропуску без поважних причин, класний керівник або адміністрація школи можуть надіслати повторне нагадування.

Якщо загалом є десять невиправданих днів пропуску, адміністрація школи повідомляє про це у відповідні служби, які накладають на учня штраф.

Якщо учень його не сплатить, суд накладе на нього покарання у вигляді громадських робіт, а заробленими коштами з цієї роботи учень має заплатити штраф за пропуски уроків у школі.

У випадку, якщо учень відмовився і від роботи – на нього можуть накласти інше покарання – арешт, зокрема, у вихідні дні.

Естонія

В Естонії навчання в школі є обов'язковим для дітей віком від 7 років.

Батьки зобов’язані створити учню сприятливі умови вдома та передумови для участі в навчанні.

Порушенням закону, тобто невиконанням обов’язку навчатися у школі, вважається відсутність на 20% уроків протягом одного навчального семестру.

Відсутність допускається лише з поважних причин. Чи є причина поважна – вирішують в школі.

Якщо учень не йде до школи, батьки зобов’язані повідомити школу про його відсутність.

Якщо на другий день відсутності дитини батьки не повідомили про причину пропуску, школа зобов’язана зв’язатися з батьками.

Якщо батьки не повідомили школу про відсутність учня і школа не може з’ясувати причину відсутності, школа повідомляє про це муніципальну або міську адміністрацію за місцем проживання учня не пізніше наступного дня після закінчення уроків.

Місцева влада зобов’язана організувати заходи для з’ясування причин невиконання та забезпечити виконання шкільного обов’язку.

Батьки, які не виконують шкільні обов’язки, можуть бути покарані штрафом, який дорівнює 30 тисяч грн або громадськими роботами.

Якщо школа не може зв’язатися з батьками, заклад звертається до муніципалітету, який може звернутися до комісії у справах неповнолітніх.

За згодою одного з батьків накладене стягнення може бути замінено громадськими роботами, навчанням або заняттями з дитиною.

Зайнятість на громадських роботах складає 10-50 годин у вільний від роботи та навчання час. Плата за громадські роботи відсутня.

Якщо батьки ухиляються від громадських робіт, штраф у вигляді покарання буде стягнений у примусовому порядку.

Велика Британія

За правилами цієї країни, учень може прогуляти школу лише у випадку проблем зі здоров’ям.

Батьки можуть просити відпустити дитину з занять, наприклад, за сімейними обставинами, втім, кожне таке рішення приймає директор закладу.

Будь-яка відсутність без поважних причин карається.

Найпоширенішим покаранням є штраф орієнтовно від 2750 грн до 5500 грн.

Франція

У Франції освіта є обов’язковою для дітей від 3 до 16 років, які проживають на території Франції, незалежно від їхньої національності.

Пропустити день у школі можна з наступних причин:

хвороба дитини або когось із її родичів, якщо дитина може бути потенційно хворою;

події в родини (весілля, похорон тощо);

перешкода, викликана аварією під час транспортування;

коли дитина вимушена поїхати зі своїми законними представниками;

інша причина за погодженням із керівництвом школи.

Батьки повинні повідомити про відсутність дитини в школі незалежно від причини.

Після 4-х невиправданих пропусків протягом місяця директор школи скликає виховний колектив, і вони досліджують причини прогулів.

Батькам пропонують низка варіантів для врегулювання ситуації. Втім, якщо прогули продовжуються, директор школи повідомляє відповідні органи про ситуацію, і батькам надсилається документ про зобов’язання та ризики покарання.

Якщо прогули продовжуються, до роботи залучається прокуратура, і на батьків накладається штраф у розмірі близько 5 500 грн.

У випадку, якщо прогули загрожують здобуттю освіти дитини, батькам загрожує 2 роки в’язниці та штраф у розмірі 1 млн 200 тисяч грн.

Швеція

У Швеції відповідальність за відвідування дитиною школи та навчання покладається на батьків.

Якщо учень не може прийти до школи через хворобу або іншу причину, батьки повинні повідомити про це школу. Учень, якому виповнилося 18 років, може сам повідомити про відсутність у школі.

При відсутності у школі відбувається розслідування за участі учнів та батьків, розробляються різні заходи для уникнення прогулів. Батьки зобов’язані виконувати всі розроблені заходи. Також батьків можуть оштрафувати.

Якщо прогули продовжуються, і батьки не в змозі гарантувати відсутність прогулів та навчання дитини, місцевий муніципалітет може доручити іншій людині виконувати обов’язки опікуна.

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