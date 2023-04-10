Обіцяв "посприяти" іспиту за 1,5 тисячі доларів: у Києві затримали хабарника

У одному з медичних університетів Києва чоловік пропонував студентам "посприяти" заліку з незалежного іспиту. Свої послуги він оцінював у 1,5 тисячі доларів.

Чоловіка затримали, повідомляють у Нацполіції Києва.

У коментарі для "УП.Життя" речниця Нацполіції Києва Анна Зубрєва зазначила, що до них звернулось двоє потерпілих студентів медуніверу. Вони не склали Єдиний державний кваліфікаційний іспит та тестовий компонент "КРОК".

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У Telegram ці двоє студентів та низка інших, які пропалили тестування, отримали повідомлення від шахрая.

Фото: Нацполіція

Ним виявився 31-річний асистент кафедри кого ж навчального закладу. Чоловік представлявся особою, яка має відношення до центру тестування і за 1,5 тисячі доларів може допоомгти "скласти іспит".

"Допомогти насправді він не міг, просто брав гроші. Підозрюваний мав доступ до кафедри та контактів студентів, які не склали іспит. Таким чином він виходив на них і пропонував свої "послуги", – каже Анна Зубрєва.

Начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк розповів, що оперативники розшукали та затримали афериста.

"В ході проведення обшуку автомобіля виявили й вилучили два блокноти із записами, банківські картки та ноутбук. Також у квартирі, де мешкав зловмисник ми вилучили грошові кошти у розмірі 1 700 євро", – додав він.

Тож знайдені кошти це вже "оплата" за послуги, повідомили у поліції. Також додали, що вилучали кошти як у доларах, та і в євро.

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Слідчі повідомили затриманому про підозру.

Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі.