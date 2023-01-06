Чому Венера і Марс поки що непридатні для життя людини

Коли ми думаємо про переселення людини на інші планети, то відразу згадуємо найближчих сусідів нашої Землі.

Венера, Марс, Меркурій та Земля – це планети земної групи, найближче розташовані до Сонця. Меркурій – найшвидший у Сонячній системі, Венера – найгарячіша, а Марс – найбільш вивчений.

У майбутньому людина дійсно може колонізувати Марс, Венеру, Меркурій чи ще якісь планети. Але чому ми зараз не можемо полетіти до марсіанських кратерів на вікенд?

І чи змогла б людина взагалі вижити, ступивши туди крок? Щоб відповісти на це запитання, ми зібрали цікаві факти про Венеру, Марс і Меркурій за матеріалами NASA, The Conversation, Scientific American і BBC Earth.

Ілюстрація: macrovector\Freepik

Венера

Венера – це найгарячіша планета в нашій Сонячній системі, хоча Меркурій ближче до Сонця. Жодна людина на вижила б, якби опинилася там, і ось чому.

✅ Температура на поверхні Венери становить близько +475°С – цієї температури достатньо, щоб розплавити свинець.

✅ В атмосфері Венери міститься сульфатна кислота.

"Венера має щільну токсичну атмосферу, наповнену вуглекислим газом, і вона постійно оповита густими жовтуватими хмарами сірчаної кислоти, які затримують тепло, викликаючи парниковий ефект", – пише NASA.

✅ Тиск біля поверхні становить 90 атмосфер – це як тиск на глибині близько тисячі метрів в океанах Землі.

Фото: NASA/JPL-Caltech

Венера була першою планетою, яку будь-коли дослідив космічний корабель – її облетів NASA Mariner 2 у грудні 1962 року. Відтоді десятки апаратів NASA та інших космічних агентств досліджували Венеру, але недовго там виживали.

У NASA кажуть, що ймовірність життя на цій планеті будь-коли дуже низька, враховуючи екстремальні умови. Водночас у 2020 році вчені виявили газ фосфін в атмосфері Венери і припускали, що він міг утворитися внаслідок присутності живих організмів.

Утім, вже наступного року дослідницька група під керівництвом Королівського університету Белфаста спростувала цю ідею, йдеться у дослідженні 2021 року в журналі Nature Astronomy.

Кількість води в атмосфері Венери виявилася настільки малою, що навіть найбільш стійкі до посухи мікроби Землі не змогли б там вижити.

Меркурій

Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Меркурій – це найменша планета Сонячної системи, яка обертається найближче до Сонця.

✅ На Меркурії дійсно екстремальна температура: +427°C вдень і –183°C вночі.

✅ Дихати на Меркурії неможливо, кажуть у NASA. Тонка атмосфера Меркурія, або екзосфера, складається здебільшого з кисню (O2), натрію (Na), водню (H2), гелію (He) і калію (K).

✅ Також на Меркурії фактично відсутня щільна атмосфера – все це унеможливлює існування життя у звичному для нас вигляді.

Ілюстрація: NASA

Науковці мають плани щодо колонізації цієї планети, але це буде ще більш складне завдання, ніж з Марсом чи Венерою.

Наразі планету Меркурій досліджували дві місії – Mariner 10 та апарат MESSENGER: А космічна місія ЄКА і JAXA під назвою BepiColombo має вийти на орбіту Меркурія 2025 року.

Марс

Фото: NASA

Науковці оптимістичні щодо присутності життя на Марсі – як у минулому, так і в майбутньому.

Вони виявили, що колись в атмосфері Марса, ймовірно, не було кисню, але все одно могли бути форми життя. Марсохід Mars Reconnaissance Orbiter знаходив докази існування океану, а китайський Zhurong – повеней. Нині апарат NASA Mars Perseverance продовжує шукати ознаки стародавнього марсіанського життя, як-от мікробів.

Фото: NASA's Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)

На Марсі є вода у деяких формах, а також можуть бути ознаки стародавнього життя. Утім, поки що ми не можемо переїхати туди з багатьох причин.

✅ Атмосфера Марса складається переважно з вуглекислого газу (близько 96%) з незначним вмістом інших газів, як-от аргон і азот.

✅ Атмосфера дуже тонка, і атмосферний тиск на поверхні Марса становить лише близько 0,6 відсотка земного (101 000 паскалів).

Якби ви спробували дихати на поверхні Марса без скафандра, що постачає кисень – ви б миттєво задихнулися, а через низький атмосферний тиск у вас закипіла б кров, пише The Conversation.

✅ Температура дуже низька – вночі вона сягає –73°С.

✅ На поверхні Марса дуже мало рідкої води.

✅ На Марсі є колосальна кількість радіації, від якої атмосфера майже не захищає.

Марсохід Curiosity/NASA

У далекому майбутньому, коли на Марсі з’являться перші бази, а потім колонії, постане завдання "тераформування" – потрібно буде зробити Марс схожим на Землю, кажуть у ВВС Earth.

Можливо, спочатку люди будуть підвищувати температуру на поверхні Марса, повертати рідку воду на планету, щоб водорості чи ціанобактерії могли почати виробляти кисень для дихання людини. Або людям вдасться штучно створити кисень, що вже робить марсохід Perseverance за допомогою пристрою під назвою MOXIE.

Також потрібно буде захистити астронавтів від радіації, зробити ґрунт нетоксичним для вирощування рослин. Може, перша людська база буде розташована поруч із покладами льоду, щоб люди могли продукувати воду, наприклад, для сільського господарства.

Загалом Марс – цілком реалістична ціль для людини, незважаючи на те, що поки що ми не можемо там вижити.

Ілон Маск має амбітні плани щодо колонізації Марса і планує відправляти перших людей на Червону планету вже у 2026 році. А NASA сподівається приземлити там дослідників до 2030-х років.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли дві екзопланети, потенційно придатні для життя.