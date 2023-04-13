До Львова приїдуть американські лікарі, щоб допомогти дітям із захворюваннями хребта

До Львова на 10 днів приїде спінальний хірург із Нью-Йорка Марк Диржка, який допомагатиме українським медикам лікувати дітей із захворюваннями хребта.
З 17 по 26 квітня американський хірург працюватиме разом із українською командою ортопед-травматологів та нейрохірургів, повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.
Разом медики будуть оперувати дітей із комбінованими сколіозами та їхніми ускладненнями: викривленнями, вродженими та набутими аномаліями розвитку, нестабільністю хребців.
Також можна буде отримати консультацію в американського спеціаліста.
|Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Його основними напрямками роботи є різноманітні види викривлення хребта:
- сколіоз;
- патологічний кіфоз;
- лордоз;
- вроджені аномалії розвитку.
Станом на зараз заплановано п’ять операцій у Львові.
Марк Диржка – спінальний хірург Пресвітеріанської лікарні Нью-Йорка, який неодноразово потрапляв у рейтинг однієї із найкращих медичних установ США та світу.
Разом із ним до України прибуде нейрофізіологиня Браян Дембоскі.
Щоб записатися на консультацію до спеціалістів потрібно зареєструватися за посиланням.
Прийом відбуватиметься у львівській Дитячій Лікарні Святого Миколая.
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