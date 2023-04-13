До Львова приїдуть американські лікарі, щоб допомогти дітям із захворюваннями хребта

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 квітня 2023

До Львова на 10 днів приїде спінальний хірург із Нью-Йорка Марк Диржка, який допомагатиме українським медикам лікувати дітей із захворюваннями хребта.

З 17 по 26 квітня американський хірург працюватиме разом із українською командою ортопед-травматологів та нейрохірургів, повідомляє Перше медичне об’єднання Львова. 

Разом медики будуть оперувати дітей із комбінованими сколіозами та їхніми ускладненнями: викривленнями, вродженими та набутими аномаліями розвитку, нестабільністю хребців.  

Також можна буде отримати консультацію в американського спеціаліста. 

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Його основними напрямками роботи є різноманітні види викривлення хребта:

  • сколіоз;
  • патологічний кіфоз;
  • лордоз;
  • вроджені аномалії розвитку.

Станом на зараз заплановано п’ять операцій у Львові. 

Марк Диржка – спінальний хірург Пресвітеріанської лікарні Нью-Йорка, який неодноразово потрапляв у рейтинг однієї із найкращих медичних установ США та світу. 

Разом із ним до України прибуде нейрофізіологиня Браян Дембоскі.

Щоб записатися на консультацію до спеціалістів потрібно зареєструватися за посиланням

Прийом відбуватиметься у львівській Дитячій Лікарні Святого Миколая. 

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