У ВР зареєстрували законопроєкт, який розширить перелік військових з інвалідністю

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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14 квітня 2023

В українському парламенті зареєстрували законопроєкт, який у разі ухвалення дасть можливість отримати інвалідність більшій кількості військовослужбовців.

Зокрема, йдеться про військових, які отримали поранення, каліцтва, контузії, травми та захворювання внаслідок ударів росіян по військових частинах та навчальних закладах.

"Через ракетні удари по таких військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах загинула значна кількість військовослужбовців різних рангів, а також значна кількість військовослужбовців стали особами з інвалідністю, внаслідок отриманого поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори законопроєкту пояснюють, що у таких центрах військовослужбовці опановують нові військові спеціальності, там здійснюється підготовка та перепідготовка військовослужбовців за контрактом та вивчається нове озброєння та техніка.

 Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Наразі законопроєкт очікує розгляду профільного комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на які виплати може розраховувати військовий, який отримав поранення в бою.

Читайте також: МОЗ нагадало критерії для встановлення групи інвалідності


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