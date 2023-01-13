МОЗ нагадало критерії для встановлення групи інвалідності

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 січня 2023

Групу інвалідності обирають з огляду на те, наскільки порушені функції органів і систем організму людини та обмежена її життєдіяльність. Відповідне рішення ухвалює Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК).

Про це нагадало Міністерство охорони здоров’я. 

Люди з I групою інвалідності не здатні до самообслуговування й потребують постійного стороннього догляду або допомоги.

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Особи, яким встановлено II групу інвалідності, мають значне обмеження життєдіяльності, але можуть обслуговувати себе самі.

Для III групи інвалідності характерні помірні функціональні порушення й обмеження життєдіяльності. Такі люди потребують соціальної допомоги й соціального захисту.

Деталі про встановлення певної групи інвалідності зазначені в постанові Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 року.  

Адреси та контактні номери телефонів МСЕК в Україні можна дізнатись, звернувшись на "гарячу лінію" МОЗ: 0-800-60-20-19.

Нагадаємо, в Україні безоплатно лікуватимуть отримані через війну опіки та рубці. 

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