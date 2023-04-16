Де отримати безоплатну психологічну допомогу або кризову консультацію: перелік сервісів

ОНОВЛЕНО 11.07.2023

Українці в умовах війни можуть отримати безкоштовну психологічну підтримку на онлайн-сервісах та "гарячих лініях".

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадали, куди можна звернутися по допомогу.

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Гарячі лінії для безкоштовної психологічної допомоги

На німецькій платформі krisenchat Ukrainian, де консультації з психологом відбуваються через месенджер.

Розпочати консультацію можна у Telegram (@krisenchatUA_bot), WhatsApp або SMS за номером (+49)1573599312.

У кол-центрі "ВартоЖити" працює лінія кризового консультування.

Отримати психологічну допомогу можна за номером 55-22 з 11:00 до 19:00 у будні.

У Національній психологічній асоціації консультації надаються у телефонному режимі або через відеозв’язок.

Послуга доступна для мешканців усієї України за телефоном 0 800 100 102.

Lifeline Ukraine – гаряча лінія, яка працює цілодобово.

Звернутися по допомогу можна за номером 73-33 або написати повідомлення.

Безкоштовні психологічні консультації можна також отримати на платформі "Людина в біді". Їх надають за номером: 0 800 210 160.

У рамках проєкту підлітки, батьки, а також вчителі можуть отримати безоплатні психологічні консультації у груповій формі.

Також безкоштовну психологічну допомогу можна отримати на гарячій лінії Міжнародної організації з міграції за номером 0 800 211 444 з 10:00 – 20:00 (без вихідних).

Як розповіли на гарячій лінії "УП. Життя", тут можна отримати консультацію як психолога, так і психіатра.

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Інформаційна кампанія "Ти як?".

На ресурсах цієї платформи можна знайти номери гарячої лінії психологічної підтримки, а також техніки самодопомоги під час стресових ситуацій і поради, як триматись у важкі часи.

Онлайн-платформи для отримання психологічної підтримки

Допомогу отримати можна від спільної ініціативи МОН, ЮНІСЕФ та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії – ПОРУЧ.

Mental Help – це онлайн-платформа, створена для надання безкоштовної професійної психологічної допомоги та підтримки українцям.

У проєкті бере участь команда фахових психологів, які безкоштовно працюють з громадянами, які відчули на собі психологічні наслідки війни. Усі зустрічі є конфіденційними.

Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки або ви близькі до депресії – можна залишити заявку на онлайн-платформі "Розкажи мені".

Ще одна платформа, створена для онлайн-підтримки – "Хаб стійкості".

Отримати допомогу від психолога можуть як громадяни, які залишаються в Україні, так і ті, хто виїхав за кордон.

Щоб отримати консультацію, достатньо зареєструватися на сайті.

Нагадаємо, українці, які вимушено виїхали за кордоном через війну, можуть безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу.