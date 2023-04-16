Де отримати безоплатну психологічну допомогу або кризову консультацію: перелік сервісів

ОНОВЛЕНО 11.07.2023
Українці в умовах війни можуть отримати безкоштовну психологічну підтримку на онлайн-сервісах та "гарячих лініях".
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадали, куди можна звернутися по допомогу.
Гарячі лінії для безкоштовної психологічної допомоги
- На німецькій платформі krisenchat Ukrainian, де консультації з психологом відбуваються через месенджер.
Розпочати консультацію можна у Telegram (@krisenchatUA_bot), WhatsApp або SMS за номером (+49)1573599312.
- У кол-центрі "ВартоЖити" працює лінія кризового консультування.
Отримати психологічну допомогу можна за номером 55-22 з 11:00 до 19:00 у будні.
|Фото: Milkos/Depositphotos
- У Національній психологічній асоціації консультації надаються у телефонному режимі або через відеозв’язок.
Послуга доступна для мешканців усієї України за телефоном 0 800 100 102.
- Lifeline Ukraine – гаряча лінія, яка працює цілодобово.
Звернутися по допомогу можна за номером 73-33 або написати повідомлення.
- Безкоштовні психологічні консультації можна також отримати на платформі "Людина в біді". Їх надають за номером: 0 800 210 160.
У рамках проєкту підлітки, батьки, а також вчителі можуть отримати безоплатні психологічні консультації у груповій формі.
- Також безкоштовну психологічну допомогу можна отримати на гарячій лінії Міжнародної організації з міграції за номером 0 800 211 444 з 10:00 – 20:00 (без вихідних).
Як розповіли на гарячій лінії "УП. Життя", тут можна отримати консультацію як психолога, так і психіатра.
- Інформаційна кампанія "Ти як?".
На ресурсах цієї платформи можна знайти номери гарячої лінії психологічної підтримки, а також техніки самодопомоги під час стресових ситуацій і поради, як триматись у важкі часи.
Онлайн-платформи для отримання психологічної підтримки
- Допомогу отримати можна від спільної ініціативи МОН, ЮНІСЕФ та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії – ПОРУЧ.
- Mental Help – це онлайн-платформа, створена для надання безкоштовної професійної психологічної допомоги та підтримки українцям.
У проєкті бере участь команда фахових психологів, які безкоштовно працюють з громадянами, які відчули на собі психологічні наслідки війни. Усі зустрічі є конфіденційними.
- Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки або ви близькі до депресії – можна залишити заявку на онлайн-платформі "Розкажи мені".
- Ще одна платформа, створена для онлайн-підтримки – "Хаб стійкості".
Отримати допомогу від психолога можуть як громадяни, які залишаються в Україні, так і ті, хто виїхав за кордон.
Щоб отримати консультацію, достатньо зареєструватися на сайті.
Нагадаємо, українці, які вимушено виїхали за кордоном через війну, можуть безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу.
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