Де отримати безоплатну психологічну допомогу або кризову консультацію: перелік сервісів

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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16 квітня 2023

Українці в умовах війни можуть отримати безкоштовну психологічну підтримку на онлайн-сервісах та "гарячих лініях".

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадали, куди можна звернутися по допомогу. 

Гарячі лінії для безкоштовної психологічної допомоги 

  • У кол-центрі "ВартоЖити" працює лінія кризового консультування. 

Отримати психологічну допомогу можна за номером 55-22 з 11:00 до 19:00 у будні.

 Фото: Milkos/Depositphotos
  • У Національній психологічній асоціації консультації надаються у телефонному режимі або через відеозв’язок.

Послуга доступна для мешканців усієї України за телефоном 0 800 100 102.

  • Lifeline Ukraine – гаряча лінія, яка працює цілодобово.

Звернутися по допомогу можна за номером 73-33 або написати повідомлення.

  • Безкоштовні психологічні консультації можна також отримати на платформі "Людина в біді". Їх надають за номером: 0 800 210 160.

У рамках проєкту підлітки, батьки, а також вчителі можуть отримати безоплатні психологічні консультації у груповій формі. 

  • Також безкоштовну психологічну допомогу можна отримати на гарячій лінії Міжнародної організації з міграції за номером 0 800 211 444 з 10:00 – 20:00  (без вихідних).

Як розповіли  на гарячій лінії "УП. Життя",  тут можна отримати консультацію як психолога, так і психіатра.

  • Інформаційна кампанія "Ти як?"

На ресурсах цієї платформи можна знайти номери гарячої лінії психологічної підтримки, а також техніки самодопомоги під час стресових ситуацій і поради, як триматись у важкі часи. 

Онлайн-платформи для отримання психологічної підтримки

  • Допомогу отримати можна від спільної ініціативи МОН, ЮНІСЕФ та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії – ПОРУЧ
  • Mental Help – це онлайн-платформа, створена для надання безкоштовної професійної психологічної допомоги та підтримки українцям. 

У проєкті бере участь команда фахових психологів, які безкоштовно працюють з громадянами, які відчули на собі психологічні наслідки війни. Усі зустрічі є конфіденційними.  

  • Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки або ви близькі до депресії – можна залишити заявку на онлайн-платформі "Розкажи мені".
  • Ще одна платформа, створена для онлайн-підтримки  – "Хаб стійкості"

Отримати допомогу від психолога можуть як громадяни, які залишаються  в Україні, так і ті, хто виїхав за кордон. 

Щоб отримати консультацію, достатньо зареєструватися на сайті.

Нагадаємо, українці, які вимушено виїхали за кордоном через війну, можуть безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу.

Читайте також: Як навчитися стійкості до стресу: 5 правил від психотерапевта


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