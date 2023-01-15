Де отримати безоплатну психологічну допомогу за кордоном: контакти

Українці, які вимушено перебувають за кордоном через війну, можуть отримати безкоштовну фахову психологічну допомогу.

Її надають на спеціалізованих гарячих лініях Міжнародної організації з міграції, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У відомстві оприлюднили контакти таких гарячих ліній у деяких країнах Європи:

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Чехія: +420 800 050 770,

+420 800 050 770, Польща: +48 800 088 091,

+48 800 088 091, Велика Британія: +44 808 164 8668.

Кожен переселенець з України, який потребує психологічної допомоги, може звернутися за вказаними номерами у будь-який день тижня з 10:00 до 20:00.

Водночас внутрішні переселенці в Україні можуть телефонувати на гарячу лінію безоплатної психологічної допомоги за номером 0 800 100 102, який працює щодня з 10:00 до 20:00.

Нагадаємо, як повідомив Уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець, з 24 лютого через війну за кордон виїхало понад 14,5 мільйонів українців. Раніше у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки надали поради, як людям психологічно налаштуватися жити за межами рідної країни.

Крім того, "УП. Життя" розбиралася разом з психологами, як приборкати провину вцілілого та не почуватися зрадниками тим, хто виїхав з України через небезпеку.