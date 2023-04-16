"Хотів записати бобренят у садок": історії порятунку бобрів, які загубились під час весняної міграції

Українські зоозахисники все частіше рятують бобрів, які потрапляють на "людські" території під час весняної міграції.
Історії порятунку гризунів розповіли у Kyiv Animal Rescue Group, Центрі порятунку диких тварин та ДСНС.
Столична команда зоорятівників KARG тільки за останній місяць врятувала 9 бобрів.
Усі тварини "йшли по своїх різних справах" та випадково потряпляли в халепи або опинялись на території, де живуть люди.
"Це весняна міграція бобрів, коли вони розселяються по інших водоймах. Випадково можуть заблукати, зайти в місто, налякати людей", – розповів старший рятувальник KARG Михайло Сторожук у коментарі "УП. Життя".
|Київська команда врятувала 9 бобрів за останній місяць
Одного з гризунів помітили в Обухові біля дитсадка.
"Бобер почув про дошкільні дитячі заклади та вирішив скористатись нагодою – записати своїх дітей. Бо інакше присутність величенького красеня з перепончастими лапами о шостій ранку біля дитячого садка в Обухові пояснити важко", – кажуть зоозахисники.
Однак поліціянти не оцінили наміри тварини і викликали зоорятівників.
|В Обухові поліція помітила бобра біля дитсадка
|Фото: KARG
Ще одного бобра знайшли у селі Велика Димерка на Київщині 9 квітня.
Налякана тварина сховалась під дверима вбиральні поруч з місцевим супермаркетом, а небайдужі люди звернулися по допомогу до команди Kyiv Animal Rescue Group.
|У Великій Димерці врятували бобра, який сховався під дверима вбиральні поруч з місцевим супермаркетом
"Бобер прийшов на територію підприємства з цілком конкретною ціллю – грошей заробити. Тому вмостився прямісінько біля входу в загальний туалет і приготувався продавати квитки.
Але новоявленому бізнесмену не пощастило – робітники висловились проти такого стартапу і викликали наших рятівників", – жартують зоозахисники.
|З бобром усе добре, він повернувся у дику природу
Гризуна відправили до Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals, де на нього чекав огляд ветеринара. Потім звіра повернули у природне середовище.
"З бобром усе добре, він повернувся у дику природу жити далі своє звичне боброве життя", – поділились оновленнями у Центрі порятунку.
Ще один бобер випадково забрів у двір в селі Северинівка Бучанського району.
Господар викликав столичну команду порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group, яка доставила бобра у Центр. Нині бобер перебуває під наглядом та отримує догляд.
|Пухнастий гість із Северинівки, нині перебуває у Центрі порятунку
Були й випадки, коли рятувальники знаходили поранених гризунів. 3-го квітня киянин помітив травмованого бобра на своєму приватному подвір'ї на Троєщині.
Бобер прийшов до приватного будинку, де на нього напали собаки. Власник будинку відігнав собак, відгородив від них гризуна і викликав рятувальників.
|На Троєщині собаки покусали бобра, але його вдалося врятувати. Фото: KARG
"Команда Київської групи порятунку тварин відвезла бобра на водойму і намагалася відпустити, але той не йшов. Його оглянули детальніше, побачили травми і доставили до нас", – каже керівниця Центру порятунку диких тварин Наталія Попова.
У чотирилапого виявили травму на животі, ласті та хвості. На щастя, вже 12 квітня пухнастика випустили у водойму після одужання.
|Гризуна вилікували та повернули у водойму. Фото: UAnimals
"Бобер оговтався після травм та має повернутися у водойму, адже цим тваринам дуже важливо знаходитись у природному середовищі для повного одужання", – пояснюють фахівці.
Зрештою, водяних гризунів рятують не лише у Київській області. Хмельницькі надзвичайники врятували бобра, який потрапив до фонтану.
"До рятувальників зателефонували небайдужі люди та повідомили, що у місті Нетішин бобер впав до недіючого декоративного фонтану.
Тваринка не змогла сама вибратися, тому на допомогу прибули рятувальники та небайдужі містяни", – кажуть у ДСНС.
Наляканого бобра вдалося спіймати та випустити на волю.
А у Харкові врятували бобриху Поліну, яка приповзла до людей у сарай.
|Фото: Animal rescue Kharkiv
"Життя перемагає все! Бобер Поліна, яка 3 дні тому приповзла до людей у сарай за допомогою, дякує всім за підтримку і продовжує лікування під наглядом спеціаліста та боротьбу за життя. Почувається вже набагато краще", – кажуть в Animal rescue Kharkiv.
Що робити, якщо побачили бобра, який застряг чи загубився?
- Якщо ви зустріли будь-яку дику тварину – не підходьте близько, не намагайтесь подружитись, зробити селфі для соцмереж тощо.
Будь-який бобер буде атакувати, якщо підійти до нього близько, каже Михайло Сторожук.
"Навіть якщо тваринка няшна і пухнаста, вона має кігті та зуби, а ваші щирі наміри потоваришувати сприйме зовсім навпаки. Тож, скоріш за все, нічим хорошим таке близьке знайомство не закінчиться", – пояснюють зоорятівники.
- У випадку, коли дика тварина перебуває в природніх умовах та виглядає здоровою, не заважайте їй далі робити свої справи.
- Якщо ж бобер кудись провалився, не може вибратися через огорожу або зазнав іншого лиха – одразу телефонуйте рятувальникам.
Київську команду Kyiv Animal Rescue Group можна викликати за номером 098-844-79-37.
Також ви можете зателефонувати до органів місцевої влади (обласний департамент екології, Держекоінспекція), поліції, ДСНС.
До порятунку тварин долучається і зоозахисна організація UAnimals.
Читайте також: Як кияни від браконьєра бобра рятували. ФОТО