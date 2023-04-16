"Хотів записати бобренят у садок": історії порятунку бобрів, які загубились під час весняної міграції

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
7281
16 квітня 2023

Українські зоозахисники все частіше рятують бобрів, які потрапляють на "людські" території під час весняної міграції.

Історії порятунку гризунів розповіли у Kyiv Animal Rescue Group, Центрі порятунку диких тварин та ДСНС.

Столична команда зоорятівників KARG тільки за останній місяць врятувала 9 бобрів

Реклама:

Усі тварини "йшли по своїх різних справах" та випадково потряпляли в халепи або опинялись на території, де живуть люди. 

"Це весняна міграція бобрів, коли вони розселяються по інших водоймах. Випадково можуть заблукати, зайти в місто, налякати людей", – розповів старший рятувальник KARG Михайло Сторожук у коментарі "УП. Життя".

 Київська команда врятувала 9 бобрів за останній місяць

Одного з гризунів помітили в Обухові біля дитсадка.

"Бобер почув про дошкільні дитячі заклади та вирішив скористатись нагодою – записати своїх дітей. Бо інакше присутність величенького красеня з перепончастими лапами о шостій ранку біля дитячого садка в Обухові пояснити важко", – кажуть зоозахисники. 

Однак поліціянти не оцінили наміри тварини і викликали зоорятівників.

Реклама:

 В Обухові поліція помітила бобра біля дитсадка

 Фото: KARG

Ще одного бобра знайшли у селі Велика Димерка на Київщині 9 квітня. 

Налякана тварина сховалась під дверима вбиральні поруч з місцевим супермаркетом, а небайдужі люди звернулися по допомогу до команди Kyiv Animal Rescue Group.

  У Великій Димерці врятували бобра, який сховався під дверима вбиральні поруч з місцевим супермаркетом

"Бобер прийшов на територію підприємства з цілком конкретною ціллю – грошей заробити. Тому вмостився прямісінько біля входу в загальний туалет і приготувався продавати квитки. 

Але новоявленому бізнесмену не пощастило – робітники висловились проти такого стартапу і викликали наших рятівників", – жартують зоозахисники.

З бобром усе добре, він повернувся у дику природу

Гризуна відправили до Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals, де на нього чекав огляд ветеринара. Потім звіра повернули у природне середовище.

"З бобром усе добре, він повернувся у дику природу жити далі своє звичне боброве життя", – поділились оновленнями у Центрі порятунку.

Ще один бобер випадково забрів у двір в селі Северинівка Бучанського району. 

Господар викликав столичну команду порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group, яка доставила бобра у Центр. Нині бобер перебуває під наглядом та отримує догляд. 

 Пухнастий гість із Северинівки, нині перебуває у Центрі порятунку

Були й випадки, коли рятувальники знаходили поранених гризунів. 3-го квітня киянин помітив травмованого бобра на своєму приватному подвір'ї на Троєщині. 

Бобер прийшов до приватного будинку, де на нього напали собаки. Власник будинку відігнав собак, відгородив від них гризуна і викликав рятувальників. 

 На Троєщині собаки покусали бобра, але його вдалося врятувати. Фото: KARG

"Команда Київської групи порятунку тварин відвезла бобра на водойму і намагалася відпустити, але той не йшов. Його оглянули детальніше, побачили травми і доставили до нас", – каже керівниця Центру порятунку диких тварин Наталія Попова. 

У чотирилапого виявили травму на животі, ласті та хвості. На щастя, вже 12 квітня пухнастика випустили у водойму після одужання.

 Гризуна вилікували та повернули у водойму. Фото: UAnimals

"Бобер оговтався після травм та має повернутися у водойму, адже цим тваринам дуже важливо знаходитись у природному середовищі для повного одужання", – пояснюють фахівці.

Зрештою, водяних гризунів рятують не лише у Київській області. Хмельницькі надзвичайники врятували бобра, який потрапив до фонтану.

"До рятувальників зателефонували небайдужі люди та повідомили, що у місті Нетішин бобер впав до недіючого декоративного фонтану. 

Тваринка не змогла сама вибратися, тому на допомогу прибули рятувальники та небайдужі містяни", – кажуть у ДСНС. 

Наляканого бобра вдалося спіймати та випустити на волю.

А у Харкові врятували бобриху Поліну, яка приповзла до людей у сарай.

 Фото: Animal rescue Kharkiv

"Життя перемагає все! Бобер Поліна, яка 3 дні тому приповзла до людей у сарай за допомогою, дякує всім за підтримку і продовжує лікування під наглядом спеціаліста та боротьбу за життя. Почувається вже набагато краще", – кажуть в Animal rescue Kharkiv.

Що робити, якщо побачили бобра, який застряг чи загубився?

  • Якщо ви зустріли будь-яку дику тварину – не підходьте близько, не намагайтесь подружитись, зробити селфі для соцмереж тощо. 

Будь-який бобер буде атакувати, якщо підійти до нього близько, каже Михайло Сторожук.

"Навіть якщо тваринка няшна і пухнаста, вона має кігті та зуби, а ваші щирі наміри потоваришувати сприйме зовсім навпаки. Тож, скоріш за все, нічим хорошим таке близьке знайомство не закінчиться", – пояснюють зоорятівники.

  • У випадку, коли дика тварина перебуває в природніх умовах та виглядає здоровою, не заважайте їй далі робити свої справи. 
  • Якщо ж бобер кудись провалився, не може вибратися через огорожу або зазнав іншого лиха – одразу телефонуйте рятувальникам.

Київську команду Kyiv Animal Rescue Group можна викликати за номером 098-844-79-37.

Також ви можете зателефонувати до органів місцевої влади (обласний департамент екології, Держекоінспекція), поліції, ДСНС.

До порятунку тварин долучається і зоозахисна організація UAnimals.

Читайте також: Як кияни від браконьєра бобра рятували. ФОТО


Реклама:


Реклама:
 8112
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4285
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3453
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат