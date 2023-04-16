"Хотів записати бобренят у садок": історії порятунку бобрів, які загубились під час весняної міграції

Українські зоозахисники все частіше рятують бобрів, які потрапляють на "людські" території під час весняної міграції.

Історії порятунку гризунів розповіли у Kyiv Animal Rescue Group, Центрі порятунку диких тварин та ДСНС.

Столична команда зоорятівників KARG тільки за останній місяць врятувала 9 бобрів.

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Усі тварини "йшли по своїх різних справах" та випадково потряпляли в халепи або опинялись на території, де живуть люди.

"Це весняна міграція бобрів, коли вони розселяються по інших водоймах. Випадково можуть заблукати, зайти в місто, налякати людей", – розповів старший рятувальник KARG Михайло Сторожук у коментарі "УП. Життя".

Київська команда врятувала 9 бобрів за останній місяць

Одного з гризунів помітили в Обухові біля дитсадка.

"Бобер почув про дошкільні дитячі заклади та вирішив скористатись нагодою – записати своїх дітей. Бо інакше присутність величенького красеня з перепончастими лапами о шостій ранку біля дитячого садка в Обухові пояснити важко", – кажуть зоозахисники.

Однак поліціянти не оцінили наміри тварини і викликали зоорятівників.

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В Обухові поліція помітила бобра біля дитсадка

Фото: KARG

Ще одного бобра знайшли у селі Велика Димерка на Київщині 9 квітня.

Налякана тварина сховалась під дверима вбиральні поруч з місцевим супермаркетом, а небайдужі люди звернулися по допомогу до команди Kyiv Animal Rescue Group.

У Великій Димерці врятували бобра, який сховався під дверима вбиральні поруч з місцевим супермаркетом

"Бобер прийшов на територію підприємства з цілком конкретною ціллю – грошей заробити. Тому вмостився прямісінько біля входу в загальний туалет і приготувався продавати квитки.

Але новоявленому бізнесмену не пощастило – робітники висловились проти такого стартапу і викликали наших рятівників", – жартують зоозахисники.

З бобром усе добре, він повернувся у дику природу

Гризуна відправили до Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals, де на нього чекав огляд ветеринара. Потім звіра повернули у природне середовище.

"З бобром усе добре, він повернувся у дику природу жити далі своє звичне боброве життя", – поділились оновленнями у Центрі порятунку.

Ще один бобер випадково забрів у двір в селі Северинівка Бучанського району.

Господар викликав столичну команду порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group, яка доставила бобра у Центр. Нині бобер перебуває під наглядом та отримує догляд.

Пухнастий гість із Северинівки, нині перебуває у Центрі порятунку

Були й випадки, коли рятувальники знаходили поранених гризунів. 3-го квітня киянин помітив травмованого бобра на своєму приватному подвір'ї на Троєщині.

Бобер прийшов до приватного будинку, де на нього напали собаки. Власник будинку відігнав собак, відгородив від них гризуна і викликав рятувальників.

На Троєщині собаки покусали бобра, але його вдалося врятувати. Фото: KARG

"Команда Київської групи порятунку тварин відвезла бобра на водойму і намагалася відпустити, але той не йшов. Його оглянули детальніше, побачили травми і доставили до нас", – каже керівниця Центру порятунку диких тварин Наталія Попова.

У чотирилапого виявили травму на животі, ласті та хвості. На щастя, вже 12 квітня пухнастика випустили у водойму після одужання.

Гризуна вилікували та повернули у водойму. Фото: UAnimals

"Бобер оговтався після травм та має повернутися у водойму, адже цим тваринам дуже важливо знаходитись у природному середовищі для повного одужання", – пояснюють фахівці.

Зрештою, водяних гризунів рятують не лише у Київській області. Хмельницькі надзвичайники врятували бобра, який потрапив до фонтану.

"До рятувальників зателефонували небайдужі люди та повідомили, що у місті Нетішин бобер впав до недіючого декоративного фонтану.

Тваринка не змогла сама вибратися, тому на допомогу прибули рятувальники та небайдужі містяни", – кажуть у ДСНС.

Наляканого бобра вдалося спіймати та випустити на волю.

А у Харкові врятували бобриху Поліну, яка приповзла до людей у сарай.

Фото: Animal rescue Kharkiv

"Життя перемагає все! Бобер Поліна, яка 3 дні тому приповзла до людей у сарай за допомогою, дякує всім за підтримку і продовжує лікування під наглядом спеціаліста та боротьбу за життя. Почувається вже набагато краще", – кажуть в Animal rescue Kharkiv.

Що робити, якщо побачили бобра, який застряг чи загубився?

Якщо ви зустріли будь-яку дику тварину – не підходьте близько, не намагайтесь подружитись, зробити селфі для соцмереж тощо.

Будь-який бобер буде атакувати, якщо підійти до нього близько, каже Михайло Сторожук.

"Навіть якщо тваринка няшна і пухнаста, вона має кігті та зуби, а ваші щирі наміри потоваришувати сприйме зовсім навпаки. Тож, скоріш за все, нічим хорошим таке близьке знайомство не закінчиться", – пояснюють зоорятівники.

У випадку, коли дика тварина перебуває в природніх умовах та виглядає здоровою, не заважайте їй далі робити свої справи.

Якщо ж бобер кудись провалився, не може вибратися через огорожу або зазнав іншого лиха – одразу телефонуйте рятувальникам.

Київську команду Kyiv Animal Rescue Group можна викликати за номером 098-844-79-37.

Також ви можете зателефонувати до органів місцевої влади (обласний департамент екології, Держекоінспекція), поліції, ДСНС.

До порятунку тварин долучається і зоозахисна організація UAnimals.