Одеський дельфінарій "Немо" потрапив у скандал через фотосесії з тваринами у готельних номерах

Одеський дельфінарій "Немо" звинуватили у жорстокому ставленні для тварин.

Сталося це після того, як у соціальних мережах з’явилося відео з морськими котиками, відзняті клієнтами у готельних номерах.

На одному з відео дівчина грається з двома морськими котиками у кімнаті з видом на море, а на другому на ліжку лежить виснажений морський котик.

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Після таких відео на сторінці дельфінарію стали з’являтися обурені коментарі від користувачів: "Ганьба, за таке поводження з тваринами!", "Як так можна? Слава Богу, що ніколи у вас не зупинялася" тощо.

Утім, пізніше коментарі зі сторінки у соціальній мережі "Немо" зникли. На сайті дельфінарію також немає такої послуги, як взяти тварину у номер. Є лише фотосесії з тваринами, дельфінотерапія та інші.

У зоозахисній організації "UAnimals" повідомили, що звернулися до поліції щодо жорстокого ставлення до тварин.

"Ми отримали шквал повідомлень та тисячі позначок із проханням запобігти знущанню над тваринами. Ми вважаємо таку ситуацію неприпустимою, тож одразу подали заяву до поліції за частиною 12 статті 25 Закону України, яка забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами поза межами зоопарків, цирків та дельфінаріїв", – кажуть в організації.

В UAnimals зазначили, що відео та фото були зроблені в готельному номері Nemo Hotel Resort & SPA, а не у дельфінарії.

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Зоозахисники припускають, що, ймовірно, фотопослуги з дикими тваринами надаються мешканцям готелю, є негуманним та незаконним.

"А сама ця історія вчергове показує, що тварини для дельфінаріїв — всього лише інструмент заробітку. Дельфінарії мають бути заборонені", – вважають в організації.

"Українська правда. Життя" звернулася за коментарями до дельфінарію "Немо" та очікуємо на відповідь.