Киянка стверджує, що правоохоронці змусили її відмовитися від заяви про зґвалтування: що кажуть у поліції

У Києві дівчина на ім'я Анна стверджує, що у столичній поліції їй відмовили у прийнятті заяви щодо зґвалтування.

Про це йдеться у її дописі у соціальній мережі.

Правоохоронці у коментарі "УП. Життя" стверджували, що дівчина "прикрасила" ситуацію і заявили, що "факт зґвалтування наразі не підтвердився".

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За словами дівчини, 14 квітня її зґвалтував хлопець Дмитро М., а 15 квітня вона прийшла у Шевченківський райвідділок поліції писати заяву.

За словами дівчини, 15 квітня вона прийшла у Шевченківський райвідділок поліції писати заяву

"На вході мене вже зустрічають зі злорадною посмішкою, і питають: ну що у вас сталося? Я розповіла, як все було. Мене запевняли, що я сама винна, що зґвалтування без проникнення члена не зґвалтування, і що я взагалі сама була не проти", – пише Анна.

"Кому дзвонити, коли тебе вбиває поліція", – так назвала свій пост киянка Аня, яка стверджує, що поліцейські не повірили у факт насильства і заявили, що вона "винна сама".

Дівчина каже, що правоохоронці називали дії кривдника "петінгом, який не сподобався", та стверджували, що не бачать сенсу навіть писати заяву.

"Якщо я напишу, то я можу ще й заплатити штраф, якщо виявиться, що це начебто не правда. Після чого я вже не витримала і розплакалась, а він мені казав, щоб я припинила тут влаштовувати виставу", – розповідає дівчина.

Утім, Анна разом з поліцією поїхала у лікарню, де, за її словами, сказали, що не мають права її оглядати, тому що це завдання судмедекспертів, а лікарі, мовляв, можуть лише візуально подивитись на неї.

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"Показавши їм те, що я маю вагіну, а не щось інше, ми просто поїхали звідти, а поліція записала, що лікарі в мене не виявили ніяких ушкоджень", – говорить Анна.

Також Анна разом з правоохоронцями побувала у квартирі, де живе Дмитро. За її словами, сусід хлопця повісив відеокамеру біля своїх дверей, і записи на ній свідчать про те, що вона з компанією заходила у квартиру.

Дівчина стверджує, що після повернення у відділок поліції, правоохоронець змусив її написати пояснювальну записку, що ніякого зґвалтування не було. А також записав відео, на якому Анна, за її словами, повторює все, що сказав поліцейський.

"Поліцейський при мені називав дівчат "тьолками". "Тьолки самі знають, куди вони йдуть і прекрасно знають, що там буде відбуватися". "В тебе ж не було проникнення члена, не було, ну от і все", "ви до цього переписувалися з ним 100%, давай будемо чесними", "ти сама винна, що пішла з ним у кімнату", – розповідає Анна.

В поліції Києва "Українській правді. Життя" розповіли, що дівчина дійсно прийшла у поліцію і сказала, що її зґвалтували.

"13 квітня вони пили алкоголь у квартирі, відпочивали, а через добу вона звернулася, що її зґвалтували. Її опитали, поговорили, і вона сказала, що насправді зґвалтування не було. Мовляв, у нас з тим хлопцем, напевно, вийшло непорозуміння, заяву я не писатиму", – кажуть у поліції.

Утім, у поліції стверджують, що звернення зареєстрували, а всіх учасників події встановили, зокрема й хлопця, якого дівчина звинуватила у зґвалтуванні.

За словами правоохоронців, після того, як всіх свідків викликали та опитали, дівчина, нібито, вдруге сказала, що відмовляється писати заяву.

"Лікар підтвердив, що факту проникнення не було, тілесних ушкоджень на тілі не виявлено. Перевірка триває, однак наразі інформація про те, що дівчину зґвалтували, не підтвердилася", – зазначають у поліції.

У поліції заявили, що не можуть стверджувати, що хлопець не чіпав дівчину руками. Однак довести це, за їхніми словами, буде важко.

Наразі у поліції проводять службову перевірку стосовно звернення дівчини щодо некоректного ставлення до неї з боку правоохоронців.

У коментарі "УП. Життя" Анна зазначила, що їй вдруге навіть не пропонували писати заяву.

"Казали, що вони займуться цим ділом, і тільки, коли мені вдруге почали вмовляти писати "пояснювальну", я зрозуміла, що вони просто мутять воду. Сьогодні піду втретє, і вже напишу, тому що це якийсь цирк на дроті", – сказала вона.

