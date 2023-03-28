Вища рада правосуддя перевірить скарги на суддю, яка винесла вирок щодо зґвалтування дівчинки на Закарпатті

Скарги на суддю Оксану Софілканич, яка розглядала справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті та призначила трьом неповнолітнім кривдникам умовний термін, перевірить Вища рада правосуддя.

Правозахисники наголошують, що таке рішення прийняли у зв’язку з активним обговоренням у ЗМІ вироку Воловецького районного суду Закарпатської області.

"На етапі досудового розслідування на основі зібраних доказів у слідства не було вагань у тій кваліфікації, яку обрали. Це була ч. 3 ст. 152 ККУ, саме зґвалтування групою осіб", – каже речниця Нацполіції Закарпатської області Анна Дан.

У вироку вже було написано, що хлопці вчинили дії сексуального характеру, не пов'язані з проникненням у тіло неповнолітньої потерпілої.

Відповідно, вирок винесли за іншою статтею – ч. 3 ст. 153 ККУ, яка передбачає м’якше покарання.

"Вища рада правосуддя розділяє занепокоєння громадськості, журналістської спільноти, уповноважених осіб органів влади щодо об’єктивності проведеного досудового та судового розслідування у вказаній справі", – зазначають на сайті ВРП.

У ВРП зауважують, що не можуть порушувати питання про відкриття дисциплінарної справи за власною ініціативою через повідомлення у ЗМІ. Однак додають, що право на звернення із дисциплінарною скаргою на суддю має будь-хто.

Дисциплінарна відповідальність передбачена, якщо доведуть, що судді дії були некоректними (ст. 106 Конституції України).

Йдеться про "умисну або незаконну відмову в доступі до правосуддя внаслідок недбалості. Також інше істотне порушення норм права під час його здійснення, якщо воно унеможливило судовий процес і призвело до істотних негативних наслідків".

Правоохоронці нагадують, що не наділені повноваженням втручатися в розгляд судами справ, надавати оцінку доказам, перевіряти у законності та обґрунтованості судових рішень чи коментувати їх.

"Перевірка законності та обґрунтованості судового рішення належить виключно до компетенції суду вищої інстанції, у даному випадку – апеляційного суду", – додають у ВРП.

З їхніх слів, вирок суду першої інстанції наразі не набрав законної сили і може бути оскарженим. Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, на Закарпатті у селі Верхні Ворота брати-близнюки та ще один 15-річний хлопець у 2021 році зґвалтували 14-річну дівчинку.

24 серпня вони заманили дівчинку на подвір’я одного з них, а потім до підвалу. Один із дітей вдарив дівчину в живіт, а потім вони по черзі ґвалтували її та знімали знущання на відео.