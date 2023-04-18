Уряд створив штаб з питань реалізації прав переселенців

Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо створення Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішніх переселенців.
Його очолила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук, повідомили у Кабміні.
Цей консультативно-дорадчий орган підпорядковуватиметься Кабінету міністрів.
Як пояснила Ірина Верещук, Координаційний штаб опікуватиметься питаннями соціалізації й інтеграції ВПО, тобто повернення цих громадян до нормального життя.
|Фото: Facebook Ірини Верещук
Вона додала, що робота Координаційного штабу є одним із пунктів операційного плану з реалізації Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.
Крім того, при обласних військових адміністраціях по всій Україні планують створити консультативно-координаційні центри для надання підтримки населенню, зазначили у Мінреінтеграції.
Створення координаційного штабу для допомоги ВПО в уряді обговорювали у березні 2023.
Нагадаємо, на початку квітня співробітники Офісу омбудсмена зафіксували порушення умов проживання внутрішньо переміщених осіб на Дніпропетровщині. У кімнатах ВПО були грибок та пліснява на стінах.
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