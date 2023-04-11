Пліснява та грибок у кімнатах: на Дніпропетровщині виявили порушення умов проживання переселенців

Співробітники Офісу омбудсмена зафіксували порушення умов проживання внутрішньо переміщених осіб на Дніпропетровщині.

У деяких гуртожитках та пунктах розміщення виявили плісняву та грибок, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Крім того, людям доводиться зберігати продукти в антисанітарних умовах – на підлозі.

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Співробітники офісу наразі відвідали п’ять місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області. Зокрема:

транзитний пункт розміщення ВПО в м. Дніпро, координатором якого є ГО "Джерело підтримки";

гуртожиток №5 – Національно технічного університету "Дніпровська політехніка";

приміщення Українського державного інституту мінеральних ресурсів, облаштування якого здійснює БО "Добро в Амурі";

гуртожиток Дніпровського центру професійно-технічної освіти;

гуртожиток Дніпровського фахового коледжу енергетичних та інформаційних технологій.

Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

Найгірша ситуація в гуртожитку №5 та транзитному пункті розміщення ВПО, наголошує Лубінець

За словами омбудсмена, приміщення в незадовільному технічному та санітарно-гігієнічному стані, тому потребують ремонту.

"Через надмірну вологість – пліснява та грибок. Продукти зберігаються в антисанітарних умовах на підлозі, без дотримання температурного режиму; є потреба в заміні санвузлів, душових", – йдеться в повідомленні.

Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

Також у пункті не забезпечене роздільне проживання для сімей, дітей, чоловіків та жінок – облаштований лише один санвузол та одна пральна машина на всіх.

Крім того, немає належного доступу до приміщення для маломобільних груп населення.

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За словами омбудсмена, з’їхати на зйомне житло переселенці також не мають змоги через "завищену вартість оренди кімнат, яка для більшості ВПО є непідйомною".

У коментарі "Українській правді. Життя" голова громадської організації "Джерело підтримки" Людмила Дінник зазначила, що вони "працюють над тим що покращити умови перебування людей".

За її словами, наразі у спільних кімнатах пункту мешкають по 5-10 осіб. Їжею переселенців забезпечують громадські організації.

Дінник підтвердила, що для всіх мешканців пункту облаштована одна душова кабіна та пральна машина.

Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

"Це не так, як ми живемо вдома, але коли нам надали це приміщення - це були голі стіни. Завдяки благодійним організаціям ми зробили двері, які зберігають тепло, душову кабіну, їдальню.

Можливо, умови не такі, які б хотілося, але у людей немає вибору: або йти на вулицю, або жити в тих умовах, які ми створили", – заявила Людмила Дінник.

Нині в Офісі омбудсмена готують листи до компетентних органів для реагування на виявлені порушення.