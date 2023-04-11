Пліснява та грибок у кімнатах: на Дніпропетровщині виявили порушення умов проживання переселенців

Співробітники Офісу омбудсмена зафіксували порушення умов проживання внутрішньо переміщених осіб на Дніпропетровщині.

У деяких гуртожитках та пунктах розміщення виявили плісняву та грибок, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Крім того, людям доводиться зберігати продукти в антисанітарних умовах – на підлозі.

Співробітники офісу наразі відвідали п’ять місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області. Зокрема:

транзитний пункт розміщення ВПО в м. Дніпро, координатором якого є ГО "Джерело підтримки";

гуртожиток №5 – Національно технічного університету "Дніпровська політехніка";

приміщення Українського державного інституту мінеральних ресурсів, облаштування якого здійснює БО "Добро в Амурі";

гуртожиток Дніпровського центру професійно-технічної освіти;

гуртожиток Дніпровського фахового коледжу енергетичних та інформаційних технологій.

Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

Найгірша ситуація в гуртожитку №5 та транзитному пункті розміщення ВПО, наголошує Лубінець

За словами омбудсмена, приміщення в незадовільному технічному та санітарно-гігієнічному стані, тому потребують ремонту.

"Через надмірну вологість – пліснява та грибок. Продукти зберігаються в антисанітарних умовах на підлозі, без дотримання температурного режиму; є потреба в заміні санвузлів, душових", – йдеться в повідомленні.

Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

Також у пункті не забезпечене роздільне проживання для сімей, дітей, чоловіків та жінок – облаштований лише один санвузол та одна пральна машина на всіх.

Крім того, немає належного доступу до приміщення для маломобільних груп населення.

За словами омбудсмена, з’їхати на зйомне житло переселенці також не мають змоги через "завищену вартість оренди кімнат, яка для більшості ВПО є непідйомною".

У коментарі "Українській правді. Життя" голова громадської організації "Джерело підтримки" Людмила Дінник зазначила, що вони "працюють над тим що покращити умови перебування людей".

За її словами, наразі у спільних кімнатах пункту мешкають по 5-10 осіб. Їжею переселенців забезпечують громадські організації.

Дінник підтвердила, що для всіх мешканців пункту облаштована одна душова кабіна та пральна машина.

Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

"Це не так, як ми живемо вдома, але коли нам надали це приміщення - це були голі стіни. Завдяки благодійним організаціям ми зробили двері, які зберігають тепло, душову кабіну, їдальню.

Можливо, умови не такі, які б хотілося, але у людей немає вибору: або йти на вулицю, або жити в тих умовах, які ми створили", – заявила Людмила Дінник.

Нині в Офісі омбудсмена готують листи до компетентних органів для реагування на виявлені порушення.