Чи потрібно зменшити кількість предметів у школі: думка освітнього омбудсмена

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов прокоментував можливість зменшення кількості шкільних предметів.

Він заявив, що потрібно дбати не про предмети, а про рівень освіти та якість знань.

"Останнім часом тема кількості шкільних "предметів" є предметом палких дискусій в суспільстві та в освітянській спільноті.

Реклама:

Причому ця дискусія, з подання не дуже компетентних або виразно зацікавлених осіб, маніпулятивно переводиться у русло "яких предметів ви хочете позбавити наших дітей", – написав Горбачов.

Він вважає, що шкільний "предмет" – це дещо штучно виокремлена в інтересах організації освітнього процесу частина змісту освіти.

"Коротка відповідь – ми маємо дбати не про "предмети", а про рівень освіти наших дітей. А це – хоча і пов'язані, але далеко не тотожні речі.

Для нас же головним мають бути не "предмети", а які знання та компетентності отримають наші діти в результаті здобуття освіти. А тут варіацій може бути дуже багато – залежно від запитів та потреб саме наших дітей", – написав Горбачов.

Фото: oksun70/Depositphotos

Омбудсмен зауважив, що набір предметів дуже відрізняється у різних країнах, але в Україні їх чи не найбільше.

Реклама:

"І, якщо подивитися на загал, Україна, на жаль, має одне із сумнівних перших місць за кількістю "предметів".

І в той же час маємо доволі посередні, щоб не використовувати більш неприємні визначення, результати за якістю освіти: достатньо подивитися результати міжнародного дослідження PISA", – пише омбудсмен.

За даними дослідження PISA 2018 року, українські учні показали нижчі середні результати із читання, математики та природничо-наукових дисциплін, ніж учні країн Організації економічного співробітництва та розвитку, Естонії та Польщі, і вищі, ніж учні Грузії та Молдови.

Близько 3% учнів в Україні показали себе в читанні якнайкраще, тобто досягли 5 або 6 рівнів за шкалою PISA із читання (у середньому по країнах ОЕСР таких учнів 9%).

74% українських учнів досягли принаймні рівня 2 або вищих за шкалою PISA із читання (у середньому 77% учнів досягли рівня 2 або вищих у країнах ОЕСР).

Близько 64% наших учнів досягли рівня 2 або вищих за шкалою PISA із математики (порівняно з 76% учнів ОЕСР)

Сергій Горбачов пропонує переформатування змісту освіти – багатьом освітянам доведеться рішуче оновлювати свої навички та методичні підходи, опановувати нові методики викладання, серйозно перенавчатися.

За словами Горбачова, "це не всім до вподоби", тому відбувається спротив.

"Але зробити це все одно доведеться, який би спротив оновленню освіти ми не долали. Бо дітей треба вчити тому, що їм дійсно потрібно у житті. І вчити зацікавлено: щоб школа була тим місцем, куди дитина хоче і буде йти з бажанням, щоб розвиватися і опановувати нові знання.

Ці знання і вміння їх використовувати (це називається компетентності), які людині потрібні у реальному житті: не лише дорослому, колись потім, а вже тут і зараз", – додав Горбачов.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий припустив, що кількість предметів у школах має бути зменшена.

"Кількість предметів у школі має бути раціональною, і вона має бути не збільшена, а зменшена", – сказав він в етері "Сніданку з 1+1".

У себе на Facebook Лісовий додав, що є різні аргументи "за" та "проти" скорочення предметів, і закликав до обговорення.

Згідно з Законом "Про освіту" 2017 року, у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися.

Лісовий каже, що це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школярам.