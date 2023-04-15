Міністр Лісовий закликав обговорити питання про скорочення кількості шкільних предметів

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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15 квітня 2023

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий звернувся до громадськості та закликав обговорити питання щодо кількості предметів, яку діти вивчають сьогодні в українських школах.

Очільник міністерства  попросив  батьків, чиї діти  навчаються за кордоном, поділитися досвідом під його дописом.

За його словами, є різні аргументи "за" та "проти" скорочення кількості предметів. 

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"Два роки COVID та рік повномасштабного вторгнення. Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове", Це і про велику кількість предметів, і про віддалене навчання, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене", – зазначив Лісовий. 

 Фото: pressmaster/Depositphotos

Як наголосив міністр освіти та науки, у 7-9 класі школярі мають близько 20 предметів. Таку кількість складно вивчити без стресу та онлайн-навчання. Подекуди учні не мають гаджетів, а педагоги адаптованих навчальних програм.

Це, за словами Лісового, на межі можливостей. Тому в кінцевому результаті, діти все одно зосереджуються на пріоритетних для них предметах.

"Це я бачу і як батько, і тривалий час спостерігав як директор Малої академії наук", – додав міністр.

За його словами нині важливо оптимізувати навчальні програми, щоб зрозуміти, яке навантаження отримують діти на уроках і на самостійне опрацювання вдома, та в якій формі відбувається навчання.

Лісовий наголошує, що з 2027 року, згідно з Законом "Про освіту" 2017, у старшій профільній школі діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися.Щомає змінитися підхід з великої кількості навчальних предметів на конкретний профіль, який зацікавить учнів.

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"Тому прошу вас поділитися своєю думкою з цього питання у коментарях і розповісти про досвід відвідування ваших дітей шкіл за кордоном", – закликав Лісовий.

Користувачі соцмереж активно долучилися до обговорення мультипредметності в українських школах та поділилися досвідом.

"Навчаючись у п'ятому класі в Німеччині мій син встигав після школи відпочити, відвідати спортивне тренування і потім зробити домашні завдань. В Україні він після школи ледве встигає, щоб відвідати тренування, а потім сидить до опівночі, виконуючи домашні завдання", – зазначав користувач Тарас Чопілка.

Як пише учасниця дискусії Світлана Січкар, в неї є досвід роботи у британській середній школі. Там кількість предметів значно менша. Немає, до прикладу, зарубіжної літератури, правознавства та основ здоров’я.

"Хімія, біологія об’єднані в один предмет. Тобто приблизно протягом одного семестру вчать фізику, пізніше хімію", – пише жінка.

До дискусії долучилися і вчителі. Зокрема, Яна Ошийко наголосила на тому, що роботу в українських школах потрібно оптимізувати таким чином, щоб кожен педагог займався викладанням свого предмета. 

Ще один учасник обговорення – Володимир Співаковський зазначив, що діти втомлюються не від кількості предметів, а від того, що знання у підручниках та на уроках викладаються нецікаво та застаріло.

"Частину економії "часу" слід знайти не у скороченні предметів, а в їх об'єднанні за прикладом STEAM і інтегрованих Кейс-уроків . Тому що тепер можна засвоювати більше знань за короткий час. Інакше навіщо цифровізація", – наголосив користувач соцмереж.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України розповів про заплановані зміни у навчальному процесі. 

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