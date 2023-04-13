Міністр освіти хоче спростити навчання для дітей, які вчаться в іноземних та українських школах одночасно

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що планує змінити у навчальному процесі.

Зокрема, міністр хоче спростити навчання для дітей, які одночасно вчаться у закордонних та українських школах, щоб отримати державні документи про освіту.

Про це очільник МОН повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1".

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"За різними даними – від пів мільйона до мільйона дітей за кордоном. Навчаються вони в місцевих школах, законодавство вимагає, щоб вони там навчались. Але при цьому ще й не всюди, тут є теж прогалини.

Але при цьому вони хочуть отримати українські атестати і українські свідоцтва про базову середню освіту. І паралельно навчаються в українських школах, перенавантажуючись просто колосально", – сказав міністр.

Лісовий каже, що в такій ситуації учні вимушені обирати, але потрібно зробити так, щоб цей вибір не стояв.

"Максимально спростити їм навчання у школах, залишивши наше бачення. Так, залишити унікальні наші предмети, універсальні предмети зараховувати. Тут теж є складнощі в синхронізації програм, але ми повинні це зробить", – наголосив Оксен.

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Новий очільник МОН розповів і про інші плани міністерства, одне з яких – максимально можливе повернення до очного навчання. Для цього обов'язково потрібно створити укриття у кожній школі, над чим уже працює МОН, запевнив міністр.

"Онлайнове навчання, навіть якщо воно якісне, випускає величезні сегменти, важливі для формування особистості – соціалізацію, спілкування дітей, розвиток м’яких навичок. Тому, перш за все, прагнемо вивести в аудиторне навчання максимальну кількість дітей, де це можливо", – сказав Лісовий.

Ще одне завдання – організувати якісне онлайн-навчання всюди, де неможливо вивести учнів на очне навчання через небезпеку.

Також Оксен Лісовий хоче цифровізувати систему освіти: не лише збирати дані, а й оптимізувати доступ до освіти через створення індивідуальних кабінетів

"Особливо в умовах, коли ми повинні відбудовуватись, системно організувати роботу з донорами, чітко ставити їм завдання, нам потрібно цифровізувати тотально освіту, щоб ми могли нормально обраховувати економіку", – каже міністр.

Нагадаємо, 20 березня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки і інновацій майже одноголосно підтримав відставку ексміністра освіти Сергія Шкарлета.

21 березня Верховна Рада призначила керівника Малої академії наук Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки.

Однак у той же день Оксена Лісового звинуватили у плагіаті, який нібито знайшли у його кандидатській дисертації з філософії за 2012 рік.

Очільник МОН подав дисертацію на перевірку на плагіат до НАЗЯВО і пообіцяв відмовитися від наукового ступеня, якщо плагіат виявлять.