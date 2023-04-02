Науковці створили нову мапу Марсу, яка показує особливості планети

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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2 квітня 2023

Марсіанський апарат Об’єднаних Арабських Еміратів створив мапу Марсу, яка показує особливості ландшафту планети.

Про це пише Space.com.

Група вчених під керівництвом Нью-Йоркського університету Абу-Дабі та Центру космічної науки ОАЕ розробила нову карту Марса, на якій видно геологічні особливості планети. 

Карта допоможе вченим відповісти на низку запитань про Марс. Зокрема, чому він став сухим і непридатним для життя людей, адже раніше на ньому було багато води.

Скрін/marsatlas

Науковці кажуть, що атлас буде доступний англійською та арабською мовами. 

"Ми сподіваємося, що карта стане корисним інструментом для дослідників та студентів, які хочуть більше дізнатися про Марс", – повідомив дослідник Дімітри Атрі. 

Скрін/marsatlas

Для створення мапи, вчені використали дані понад 3 000 зображень із бортової системи Hope, створених протягом одного року на Марсі, що еквівалентно двом рокам на Землі. 

Орбітальна система Hope – перша міжпланетна місія з ОАЕ та всього арабського світу.

На її знімках видно полярні крижані шапки, гори й неактивні вулкани, а також залишки стародавніх річок, озер і долин, які близько 3,5 мільярда років тому були наповнені водою в рідкому стані.

Нагадаємо, раніше китайський марсохід знайшов на Марсі сліди повеней, що сталися понад 1,6 млрд років тому.

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