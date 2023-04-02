Науковці створили нову мапу Марсу, яка показує особливості планети

Марсіанський апарат Об’єднаних Арабських Еміратів створив мапу Марсу, яка показує особливості ландшафту планети.
Про це пише Space.com.
Група вчених під керівництвом Нью-Йоркського університету Абу-Дабі та Центру космічної науки ОАЕ розробила нову карту Марса, на якій видно геологічні особливості планети.
Карта допоможе вченим відповісти на низку запитань про Марс. Зокрема, чому він став сухим і непридатним для життя людей, адже раніше на ньому було багато води.
|Скрін/marsatlas
Науковці кажуть, що атлас буде доступний англійською та арабською мовами.
"Ми сподіваємося, що карта стане корисним інструментом для дослідників та студентів, які хочуть більше дізнатися про Марс", – повідомив дослідник Дімітри Атрі.
|Скрін/marsatlas
Для створення мапи, вчені використали дані понад 3 000 зображень із бортової системи Hope, створених протягом одного року на Марсі, що еквівалентно двом рокам на Землі.
Орбітальна система Hope – перша міжпланетна місія з ОАЕ та всього арабського світу.
На її знімках видно полярні крижані шапки, гори й неактивні вулкани, а також залишки стародавніх річок, озер і долин, які близько 3,5 мільярда років тому були наповнені водою в рідкому стані.
Нагадаємо, раніше китайський марсохід знайшов на Марсі сліди повеней, що сталися понад 1,6 млрд років тому.
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