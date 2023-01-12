На Марсі виявили дорогоцінні камені

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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12 січня 2023

Марсохід NASA Curiosity Rover під час дослідження кратера Гейл знайшов опали. 

Потенційно, це каміння може стати джерелом води на Марсі, повідомляє Space.com. 

Оскільки опал переважно складається з води та кремнезему, це може свідчити про те, що в кратері Гейл колись була вода.

Надалі, місії на Марсі зможуть використовувати цей камінь як джерело води.  

Фото: NASA

"Ці камені утворилися задовго після того, як стародавні озера в кратері Гейл висохли", – каже фізик Тревіс Габріель, колишній дослідник Університету Аризони.

Також Габріель та його колеги вважають, що розломи на поверхні Марса, де виявили дорогоцінні камені, були одними з останніх місць на цій планеті, де була рідка вода.

На Землі подібні камені виникають у гейзерах та гарячих джерелах, а також на дні океанів та інших водойм. 

Нагадаємо, китайський марсохід виявив на Марсі сліди повеней, що сталися понад 1,6 млрд років тому. 

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