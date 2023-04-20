Історія українського підлітка-сироти з Маріуполя прозвучала на Конгресі США

16-річного Богдана Єрмохіна з Маріуполя окупанти депортували в Росію у 2022 році.

Його адвокатка Катерина Бобровська виступила на Комітеті Конгресу у Вашингтоні 19 квітня. Вона розповіла історію підлітка, якого не випускає країна-терорист, повідомила журналістка Марія Лебедева.

"До мене звернувся підліток, на ім'я Богдан. Він уродженець Маріуполя. Він разом з Романом (іншим депортованим хлопцем) знаходився в Росії, і також отримав нову сім’ю. Прийомна сім’я також відібрала в нього документи. Тоді він звернувся до мене по допомогу", – почала Катерина Бобровська.

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Виступ адвокатки у США. Скриншот з відеозапису

Вона зазначила, що на хлопця здійснюють психологічний тиск. Він дуже хотів повернутися в Україну і подолав понад 1000 км до кордону.

Українські документи у підлітка з Маріуполя відібрали прийомні батьки-росіяни. Тому для нього українська сторона виготовила спеціальні папери, за якими він мав покинути територію країни-агресора. Однак його не випустили російські спецслужби.

Спецпризначенці доставили хлопця до слідчого комітету на допит, а потім – затримали.

Після чого Богдана також використовували для зйомок у пропагандистських сюжетах на російському телебаченні.

"Коли я побачила сюжет, знятий з ним, вже після його затримання, я помітила значні зміни. Темні кола під очима, змінена зачіска. Його підстригли, начебто для служби в армії. Розповіді Богдана на російському телебаченні не відповідали дійсності. Ймовірно Богдана залякували, щоби він говорив те, що хотіла російська влада", – продовжує адвокатка.

У Катерини Бобровської також був кейс з іншим підлітком – Романом, якого вдалось повернути додому.

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"Схожість історії Романа та Богдана свідчить про системність та поширеність цих злочинів на тимчасово окупованих територіях. Свідчить про детально сплановану операцію з депортацією українських дітей", – наголосила Катерина під час Конгресу.

Уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова заявляла, що підлітка лишили у країні попри спробу виїхати. Його затримали на кордоні з Білоруссю.

Варто зазначити, що Богдан Єрмохін був сиротою на момент повномасштабного вторгнення. Його законним представником був директор маріупольського коледжу, де юнак навчався. Однак, окупанти незаконно перевели підлітка спершу у Донецьк, а потім до Підмосков'я, де його передали до російської родини.