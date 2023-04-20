У центральному парку Житомира загубився дикий кабан

У Житомирі в Шодуарівську парку помітили дикого кабана 19 квітня. Про нього повідомили в екстрені служби, зокрема й до Центру захисту тварин.

Директор КП "Парк" Сергій Бондар у коментарі "Суспільному" розповів, що кабана ловитимуть у клітку-пастку.

Він зазначив, що про "гостя" повідомили працівники парку.

"Зателефонував мій працівник-електрик, який проживає на набережній і відправив фотографії. На території парку з’явився дикий кабан. Він досить великий, візуально близько 150 кг, тварина агресивно не поводилася", – говорить Сергій Бондар.

Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Місце розташування кабана відстежують за камерами спостереження. Працівники також не радять близько наближатися до тварини, адже це може бути небезпечно.

"Якщо кабан реагує на вас спокійно, коли ви підходите до нього на відстань 10-15 метрів і нічого не відбувається – це не означає, що через хвилину він не може кинутися в бік людини і не нанести їй якесь ушкодження. Я дуже прошу всіх, не наближайтеся. Це дика тварина, вона все ж таки народилася і виросла в дикій природі", – говорить Сергій Бондар.

20 квітня тварину намагались спіймати фахівці Баранівського лісгоспу. Але не вдало, тож буде друга спроба.

"За допомогою клітки-пастки, приманивши його кормами та кукурудзою, спробуємо відловити. Після чого ми деякий час його притримаємо, поспостерігаємо за ним, ветеринар огляне його. Можливо зробимо аналіз крові, чи тварина не хвора. Після цього повернемо в мисливські угіддя, в її природнє середовище", – розповів мисливствознавець Андрій Шатило.

Водночас кандидат біологічних наук Іван Хомяк пояснює появу таких тварин у містах військовими діями. Через значні руйнації на Київщині чимало представників дикої природи почали шукати нові домівки та зближуватися з людиною.