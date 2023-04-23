Біля Філіппін знайшли затонулий корабель часів Другої світової війни, який перевозив полонених

У Південнокитайському морі знайшли затонулий корабель SS Montevideo Maru часів Другої світової війни.

На непристосованому для того судні перевозили військовополонених, повідомляє CNN.

Японське судно SS Montevideo Maru виявили у Південнокитайському морі біля північно-західного узбережжя філіппінського острова Лусон на глибині понад 4000 метрів.

На борту перебувало понад 1000 військовополонених, хоча попередньо корабель не був призначений для перевезення людей.

Японське судно SS Montevideo Maru. Фото: CNN

"Судно перевозило приблизно 1 060 в'язнів з 16 країн, у тому числі 850 австралійських військовослужбовців з колишньої австралійської території Нової Гвінеї на окупований Японією острів Хайнань", – йдеться в повідомленні.

SS Montevideo Maru 1 липня 1942 року потопив американський підводний човен.

Віцепрем'єр-міністр Австралії Річард Марлз у своєму Twitter опублікував відео, де сказав, що ця знахідка поклала кінець "одній із найтрагічніших сторінок у морській історії Австралії".

"Відсутність місцеперебування Montevideo Maru тривалий час була не завершеною справою для сімей тих, хто загинув", – пояснив Марлз.

За його словами, австралійська влада високо оцінила роботу тих, хто брав участь у пошуках судна.

"Ми сподіваємося, що сьогоднішні новини принесуть певну втіху родинам загиблим, які шукали своїх родичів", – написав прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.

Раніше ми повідомляли, що на дні Дніпра знайшли артефакт часів козацтва, а в Тихому океані виявили американський есмінець ВМС часів Другої світової на рекордній глибині.