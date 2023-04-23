Біля Філіппін знайшли затонулий корабель часів Другої світової війни, який перевозив полонених

У Південнокитайському морі знайшли затонулий корабель SS Montevideo Maru часів Другої світової війни.

На непристосованому для того судні перевозили військовополонених, повідомляє CNN.

Японське судно SS Montevideo Maru виявили у Південнокитайському морі біля північно-західного узбережжя філіппінського острова Лусон на глибині понад 4000 метрів.

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На борту перебувало понад 1000 військовополонених, хоча попередньо корабель не був призначений для перевезення людей.

Японське судно SS Montevideo Maru. Фото: CNN

"Судно перевозило приблизно 1 060 в'язнів з 16 країн, у тому числі 850 австралійських військовослужбовців з колишньої австралійської території Нової Гвінеї на окупований Японією острів Хайнань", – йдеться в повідомленні.

SS Montevideo Maru 1 липня 1942 року потопив американський підводний човен.

Віцепрем'єр-міністр Австралії Річард Марлз у своєму Twitter опублікував відео, де сказав, що ця знахідка поклала кінець "одній із найтрагічніших сторінок у морській історії Австралії".

"Відсутність місцеперебування Montevideo Maru тривалий час була не завершеною справою для сімей тих, хто загинув", – пояснив Марлз.

За його словами, австралійська влада високо оцінила роботу тих, хто брав участь у пошуках судна.

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"Ми сподіваємося, що сьогоднішні новини принесуть певну втіху родинам загиблим, які шукали своїх родичів", – написав прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.

Раніше ми повідомляли, що на дні Дніпра знайшли артефакт часів козацтва, а в Тихому океані виявили американський есмінець ВМС часів Другої світової на рекордній глибині.