У МОН відповіли, коли чекати запровадження 12-річної шкільної програми в Україні

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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24 квітня 2023

В Україні планують запровадити 12-річну систему шкільної освіти у рамках реформи.

Однак, пришвидшувати цей процес наразі не збираються, повідомили у Міністерстві науки та освіти. 

"Перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено", – зазначили у МОН.

Освітяни наголошують, що навчальний процес має бути послідовним і безперервним.

 Фото: Depositphotos

"Згідно із Законом України "Про освіту" перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році як частина реформи НУШ. Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах", – пояснили у міністерстві.

Освітяни додали, що війна стала викликом для усієї системи освіти, зокрема й для реформи та запровадження 12-річної програми.

МОН спільно з експертами наразі шукають різні варіанти його подолання. Тому прискорений перехід у відомстві не розглядають.

Нагадаємо, нещодавно міністр освіти Оксен Лісовий закликав обговорити питання про скорочення предметів у школах.

Читайте також: У МОН розповіли про переваги 12-річної системи шкільної освіти


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