У МОН відповіли, коли чекати запровадження 12-річної шкільної програми в Україні

В Україні планують запровадити 12-річну систему шкільної освіти у рамках реформи.
Однак, пришвидшувати цей процес наразі не збираються, повідомили у Міністерстві науки та освіти.
"Перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено", – зазначили у МОН.
Освітяни наголошують, що навчальний процес має бути послідовним і безперервним.
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"Згідно із Законом України "Про освіту" перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році – як частина реформи НУШ. Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах", – пояснили у міністерстві.
Освітяни додали, що війна стала викликом для усієї системи освіти, зокрема й для реформи та запровадження 12-річної програми.
МОН спільно з експертами наразі шукають різні варіанти його подолання. Тому прискорений перехід у відомстві не розглядають.
Нагадаємо, нещодавно міністр освіти Оксен Лісовий закликав обговорити питання про скорочення предметів у школах.
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