У МОН відповіли, коли чекати запровадження 12-річної шкільної програми в Україні

В Україні планують запровадити 12-річну систему шкільної освіти у рамках реформи.

Однак, пришвидшувати цей процес наразі не збираються, повідомили у Міністерстві науки та освіти.

"Перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено", – зазначили у МОН.

Освітяни наголошують, що навчальний процес має бути послідовним і безперервним.

"Згідно із Законом України "Про освіту" перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році – як частина реформи НУШ. Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах", – пояснили у міністерстві.

Освітяни додали, що війна стала викликом для усієї системи освіти, зокрема й для реформи та запровадження 12-річної програми.

МОН спільно з експертами наразі шукають різні варіанти його подолання. Тому прискорений перехід у відомстві не розглядають.

Нагадаємо, нещодавно міністр освіти Оксен Лісовий закликав обговорити питання про скорочення предметів у школах.