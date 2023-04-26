У Києві школярі виступили у формі, схожій на піонерську: що сталося

Оновлено 27 квітня

У Печерському районі Києва провели "Лідерський форум" для учнів шкіл. На фото заходу одяг дітей прикрашають яскраво-червоні краватки.Вони зав’язані таким чином, що нагадують стрій піонерів, який носили за часів СРСР.

Світлину та опис події опублікували на офіційній сторінці Печерської районної державної адміністрації міста Києва у Facebook.

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Поки "УП. Життя" готувала публікацію, допис з інформацією про проведення "Лідерського форуму" видалили.

Ми звернулися до пресслужби Печерської районної державної адміністрації, де відповіли, що вказівки видаляти інформацію ніхто не надавав, а деталі події з’ясують.Інформації про пояснення вибору стилю одягу дітей не надали. Порекомендували телефонувати у відділ освіти. Там попросили надіслати офіційний запит.

"Лідерський форум" Фото: Печерська районна державна адміністрація міста Київ

У відповідь на обурені коментарі користувачів соцмереж на зразок, чому діти у формі, яка нагадує стрій піонерів, учнівське самоврядування "ПЕРЛ" опублікувало пояснення ситуації.

"Хочемо зауважити, що краватки, в яких ми виступали – коралового кольору і якщо комусь здалось, що вони червоні – це просто невдале освітлення приміщення, бо наш фотограф теж підліток і тільки вчиться", – написали активісти.

Школярі-активісти печерського району Києва. Фото: управління освіти та інноваційного розвитку

Як зазначили у відділі Управління освіти та інноваційного розвитку, освітню зустріч проводили для ознайомлення школярів з роботою учнівського самоврядування Печерської Елітної Ради Лідерів, а також для залучення дітей до участі в громадській діяльності.

"Такий форум може стати поштовхом для учнів нашого ліцею активно долучатися до роботи учнівського самоврядування та змінювати життя учнівської спільноти на краще", – пишуть на сторінці Кловського ліцею № 77.

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Ввечері 26 квітня Міністерство освіти і науки України також відреагувало на ситуацію.

"Мережі вибухнули обговоренням фотографій учнів у хустинках, які нагадують піонерські. І ми теж звернули на це увагу. Але, дійсно, в цій ситуації треба було розібратися краще.

Учнівське самоврядування організувало захід. І це варто вітати, адже дітей важливо підтримувати і надихати. Жодним чином не обрізати їм крила", – написали в міністерстві.

У відомстві наголосили, що принижувати школярів вкрай не допустимо.

"Ми жодним чином не підтримуємо цькування дітей і будемо стояти на їх захисті в усіх освітніх процесах. Із радістю запрошуємо учасників заходу на екскурсію та знайомство до міністерства", – зазначають в МОН.

Нагадаємо, 55% українців вважають, що за рік в нашій країні якість освіти погіршилася.