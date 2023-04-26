Не було жодної будівлі, яку б не пограбували росіяни: розповіді свідків окупації ЧАЕС

Російська армія на початку повномасштабного вторгнення протягом 36 днів окупувала Чорнобильську зону та погрожувала світові новою ядерною катастрофою.

Місцеві мешканці розповіли проєкту "Український Свідок" про події, пережиті в окупації.

Місцевий єгер на ім'я Василь розповів про літаки, що заходили з боку Білорусі в український повітряний простір.

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"Вони пускали ракети, які потім долітали до Києва. Відразу розвертались і летіли назад.

Це пекло. Тяжко на це все дивитися. Тут агрофірма у нас була. Вивезли все. Приїхали на машинах, квадроциклах з кулеметами. Витягували і вивозили все, що могли. Це якась чума", – наголосив чоловік.

Зона відчуження. Фото: проєкт "Український Свідок"

Він пригадує, що окупанти шукали учасників АТО. Чоловіків змушували роздягатися і шукали татуювання.

Місцева мешканка розповіла, що важка техніка окупантів безперервно їздила біля її оселі упродовж 15 годин.

"Вони просто заїхали на БТРі як злодії і забрали за 15 хв все з магазину: цукерки, засоби жіночої гігієни. З села розстріляли у спину три людини, серед потерпілих був 14-річний хлопчик", – каже жінка.

За словами місцевих мешканців, у селі Страхолісся, що неподалік Чорнобиля панувало мародерство. Окупанти викрадали нову техніку, на яку власники ще навіть не отримали документів, розповів один з жителів Володимир.

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Він працював в місцевому цеху. Бачив на власні очі, як окупанти грабували місцевих. Каже, що вони також зруйнували нещодавно відремонтовану дорогу.

Ще одна місцева мешканка розповіла, що окупанти вибивали двері і вікна у будинках.

"У Чорнобилі немає жодної будівлі, яку б вони не пограбували. Вони вкрали навіть забруднені радіацією КРАЗи. Після російських солдатів з узбіччя зникли дорожні знаки, а з дороги – свіжа розмітка", – розповідають у проєкті.

Про те, як окупанти займалися мародерством під час окупації розповів заступник голови державного агентства України з управління зоною відчуження Максим Шевчук.

"Стан офісів та підприємств такий: кожна будівля пережила мародерство. Офіс агентства також розграбовано, зайти в нього можна тільки через чорний хід, бо парадний ще не перевірено на наявність мін" – зазначив заступник голови держагентства.

Згадує окупацію ЧАЕС і провідний інженер служби фізичного захисту – каже, що окупанти були у "повному спорядженні: йшли колоною з БМП та броньованими вантажівками, БТРами і танками Т-72".

Нагадаємо, співробітники ЧАЕС виконували свої обов’язки, перебуваючи в окупації.

Під час окупації російські солдати грабували все довкола. З сусіднього готелю винесли навіть ложки і виделки.

Окупанти залишали ЧАЕС, вивозячи власну побиту техніку та прихопивши награбоване обладнання, автомобілі.

Під час відступу окупанти взяли у полон українських нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС. Частину з них повернули додому під час кількох обмінів військовополонених восени та взимку. Та значна кількість військових ще у полоні.







