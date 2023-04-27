Onuka та науковиця Олена Паренюк взяли участь в американському науковому шоу, де розповіли про Чорнобиль. ПОДКАСТ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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27 квітня 2023

Лідерка гурту Onuka Ната Жижченко та радіобіологиня Олена Паренюк стали першими українськими гостями американського шоу Sing for Science.

Темою подкаста з українськими гостями стала Чорнобильська катастрофа, а також російська окупація території у 2022 році та її звільнення. 

Радіобіологиня Олена Паренюк є старшою науковою співробітницею в Інституті проблем безпеки АЕС НАН України й понад 10 років досліджує, як впливає радіація на бактерії, які живуть у Чорнобильській та Фукусімській зонах відчуження. 

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До повномасштабного вторгнення жінка працювала зі зразками з саркофагу.

Скрін з пресрелізу подкасту

"Щоб взяти зразки для дослідів у 90-х років, потрібно було розбивати застиглу, перетворену на склоподібну масу, лаву… Бо все, що було кинуто в реактор, опинилося при дуже високій температурі та високому тиску, воно розплавилося в лаву, а потім охололо. Такі зразки брати важко. 

Через 36 років, завдяки хімічній та біологічній корозії, лава стала крихкою. Відбір зразків значною мірою спростився: зразок можна взяти ложкою", – розповіла Олена Паренюк у подкасті. 

Радіоактивна лава почала руйнуватися, і в результаті перетворилася на пил, який легко здіймається у повітря. 

"Російські військові зробили окопи в найбільш забрудненому радіонуклідами ґрунті… Нині ми вивчаємо наслідки захоплення зони відчуження та як це вплине на радіаційну безпеку у світі", – каже Олена в подкасті.  

Для лідерки гурту Onuka Нати Жижченка Чорнобиль є близькою темою, адже її альбом "Відлік" є присвятою аварії на АЕС та зоні відчуженню. 

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Батько Наталії був інженером-фізиком та ліквідатором катастрофи, а сама Ната під час навчання в університеті писала дипломну роботу про зону відчуженню. 

"Коли у мене з’явилася ідея пісні "Відлік", я подумала, що це може бути голосом нашої атомної електростанції, яка виснажена експериментом із неправильним управлінням та неправильною поведінкою. Для мене це був голос зболеної Чорнобильської АЕС", – розповіла співачка. 

В подкасті Ната поділилася, що багато разів бувала в зоні відчуження й "ніколи не відчувала такого спокою всередині, як там"

"Російська окупація для мене була ніби зґвалтуванням зони відчуження. Я не могла повірити в те, що вся історія, всі наші дослідження були "зґвалтовані" цими нелюдами", – наголосила Onuka. 

Подкаст з українськими гостями опублікували 26 квітня до 37-ої річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 

Повний випуск англійською можна прослухати за посиланням

Подакаст Sing for Science – це науково-популярний подкаст, в якому ведучий разом з відомими артистами знайомлять слухачів "з наукою через музику". Раніше спікерами подкасту були виконавці та гурти: Sia, Korn, MGMT, Norah Jones, а також вчені одного з Массачусетського технологічного інституту. 

Раніше ми розповідали, як Україна вперше взяла участь в Кіпрському карнавалі. 

Читайте також: Що ви знаєте про радіацію та Чорнобиль? Перевірте себе. ТЕСТ


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