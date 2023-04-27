Журналісти розшукали героя аудіозапису про свиню в колодязі: деталі вірусної історії

У соцмережах українців "завірусився" цікавий аудіозапис – на ньому чути, як чоловік телефонує до майстра, який копає і чистить криниці, та розповідає, що його свиня впала у колодязь.

Житель нібито села Степуки Лохвицької громади Полтавської області "зізнався", що його дружина забула зачинити сарай, тож звідти вибігла 180-кілограмова свиня і впала у 24-метровий колодязь.

Історія звучить фантастично, але його співрозмовник – Геннадій Олександрович із Сумської області – відгукується на прохання про допомогу.

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Геннадій охоче планував операцію порятунку свині і проводив "господарю" консультацію.

Аудіозапис із колоритною розмовою виклали у мережу – і доля тварини занепокоїла слухачів.

Журналісти ВВС News Україна розшукали Геннадія і дізналися, чи справжня історія про порося.

Серія розмов про порятунок поросяти дуже сподобалась українцям – лише одне з таких відео в ТікТок набрало 3 млн переглядів.

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Ось кілька кумедних уривків з розмови (автентичність збережена):

– У нас, чоловіче добрий, дуже велике горе случилось. Пішла жінка поратись в сарай. А ми, щас вода добавилась і кроти замулили воду. І ми забули закрить кришку, вибігло порося і впало в колодязь…

– Йолки-палки. Так воно втопилося?

– Оце ж, чоловіче добрий, ми не знаємо. Воно ж кричить там, чи воно може там поламало чи ногу, чи руки. Воно лежить, хтозна, шо робить, ми не можем його витягти. Шо нам робить?

– Та пожди. Он Максімом поїдемо…

Після цього до розмови долучився ще один чоловік. На записі чути, як чоловік, який телефонував, пропонує рятівникам приїхати за ними і привезти їх на місце інциденту.

Потім вони дуже правдоподібно обговорюють деталі операції.

– Шо нам робить? Шо, чи людей гукать? Як ми його витягнем чи може його там дорізать?

– Скільки кілограм?

– Там воно невеличке, кілограм 180, 170.

– Та витягнем, воно велике. Це машина, йолки палки.

– Здорове. І воно ж летіло головою туди. Хтозна, шо воно случилося.

– Воно живе?

– Кричить шось там, а шо воно там, х*р його зна.

Троє чоловіків обговорюють, що порося може втопитись, а також інші організаційні моменти (наприклад, хочуть витягати тварину лебідкою). На фоні чути "Христос Воскрес".

Фото ілюстративне: massonforstock /Depositphotos

Що ж сталося зі свинею? По-перше, жодна тварина не постраждала, адже історія про свиню у колодязі виявилася розіграшем.

Журналісти розшукали майстра з криниць – ним виявися житель села Андріяшівка, 56-річний Геннадій Непомнящій.

Чоловік не очікував, що став справжньою зіркою соцмереж і пояснив, що ніякої свині у криниці не було.

"Розвели мене. Я колодязі чищу давно, то попробуй 180-кілограмову свиню нагору витягти. Я чуть би не поїхав, в мене все було готове", – прокоментував він.

На ранок виявилося, що "господарі свині" – це знайомі з сусіднього села, які були напідпитку і вирішили розважитись.

Аудіозапис зробив син куми Геннадія, 15-річний Максим. Після інциденту вигадник "свині в колодязі" не вибачився перед Геннадієм.

Утім, здається, що він і не надто образився.