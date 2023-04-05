Як студентам-медикам скласти Єдиний державний кваліфікаційний іспит за кордоном – пояснює МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 квітня 2023

Українські та іноземні студенти-медики, які планують отримувати ступінь магістра в Україні, на час дії воєнного стану можуть скласти Єдиний державний кваліфікаційний іспит за кордоном.

Це можна зробити за місцем проживання або перебування, повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.  

Для вступу на магістратуру до українського вишу студенти повинні скласти іспит з англійської мови професійного спрямування, а також сам іспит. 

Для цього необхідно:

  • повідомити заклад освіти, у якому ви навчаєтеся, про те, у якій країні  складатимете іспит;
  • на вебсайті ДНП "Центр тестування" вибрати зручний для вас центр сертифікаційного тестування у країні, де проживаєте;
  • на вказаному сайті в розділі Графік іспитів обрати дату складання іспиту у центрах сертифікаційного тестування за кордоном;
  • у закладі освіти отримати унікальний ID-код здобувача, який знадобиться для реєстрації та складання іспитів. ID-код здобувача надається Центром тестування до закладу освіти;
  • зареєструйтеся на іспит на сторінці центру, вибравши назву іспиту, локацію центру сертифікаційного тестування, дату та час складання.
фото: Syda_Productions/Depositphotos

Нагадаємо, в Україні розпочалася реєстрація на НМТ-2023. 

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