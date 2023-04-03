В Україні розпочалась реєстрація для участі в НМТ-2023

3 квітня розпочалася реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті 2023 року.
Триватиме вона до 3 травня у форматі онлайн, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Для реєстрації майбутнім вступникам потрібно на вебсайті УЦОЯО створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу.
У кабінеті необхідно зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження та внести дані документа, що посвідчує особу.
|Фото: Syda_Productions/Depositphotos
Також потрібно виконати кілька наступних кроків:
- вказати дані для реєстрації (контактну інформацію, категорію випускників поточного року або минулих років, потребу створення особливих (спеціальних) умов);
- вибрати із запропонованого переліку навчальний предмет додаткового блоку та населений пункт в Україні або за кордоном, де майбутні вступники планують проходити НМТ;
- завантажити сканкопії та/або фотокопії документів для реєстрації;
- підтвердити бажання взяти участь у НМТ. Також необхідно надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.
Майбутнім вступникам варто пам’ятати про те, що в УЦОЯО підготували пробні варіанти тестів. Вони можуть допомогти з вибором предмета у додатковому блоці.
"Після надсилання на обробку рекомендуємо переглядати інформацію в персональному кабінеті, і якщо там замість повідомлення про успішну реєстрацію і можливості сформувати сертифікат буде запис про потребу виправити недоліки, потрібно якнайшвидше це зробити", – наголошують в УЦОЯО.
Там додають, що перелік недоліків буде вказано після реєстрації. Це і надання недостовірної інформації і, якщо вступники не завантажать копій документів або ж нададуть такі, що не відповідають вимогам законодавства.
Зокрема вступників проінформують про неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ, які повинні бути зазначені у їхньому медичному висновку.
Виправити і повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна до 7 травня, наголошують в УЦОЯО.
Освітяни радять не зволікати з реєстрацією. Це потрібно для того, щоб мати час на усунення недоліків чи внесення потрібних змін.
Майбутні вступники матимуть можливість вносити зміни до інформації у персональному кабінеті, якщо надішлють всі необхідні дані на обробку з 3 квітня до 7 травня.
Які зміни можна буде внести?
- Назву предмета додаткового блоку, з якого бажають скласти НМТ;
- Населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник перебуватиме в дні проведення тестування;
- потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії.
В УЦОЯО зняли відеоінструкцію, де покроково описано як зареєструватися для участі в НМТ.
Нагадаємо, як і торік, випускники, які здаватимуть НМТ, зобов’язані скласти три предмети, одна з дисциплін буде на вибір. Історію України вилучили з переліку обов’язкових.
Читайте також: Рада ухвалила за основу закон про освіту дорослих: що він передбачає