В Україні розпочалась реєстрація для участі в НМТ-2023

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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3 квітня 2023

3 квітня розпочалася реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті 2023 року. 

Триватиме вона до 3 травня у форматі онлайн, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Для реєстрації майбутнім вступникам потрібно на вебсайті УЦОЯО створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу.

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У кабінеті необхідно зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження та внести дані документа, що посвідчує особу. 

 Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Також потрібно виконати  кілька наступних кроків:

  • вказати дані для реєстрації (контактну інформацію, категорію випускників поточного року або минулих років, потребу створення особливих (спеціальних) умов);
  • вибрати із запропонованого переліку навчальний предмет додаткового блоку та населений пункт в Україні або за кордоном, де майбутні вступники планують проходити НМТ;
  • завантажити сканкопії та/або фотокопії документів для реєстрації;
  • підтвердити бажання взяти участь у НМТ. Також необхідно надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру. 

Майбутнім вступникам варто пам’ятати про те, що в УЦОЯО підготували пробні варіанти тестів. Вони можуть допомогти з вибором  предмета у додатковому блоці.

"Після надсилання на обробку рекомендуємо переглядати інформацію в персональному кабінеті, і якщо там замість повідомлення про успішну реєстрацію і можливості сформувати сертифікат буде запис про потребу виправити недоліки, потрібно якнайшвидше це зробити", – наголошують  в УЦОЯО. 

Там додають, що перелік недоліків буде вказано після реєстрації. Це і надання недостовірної інформації і, якщо вступники не завантажать копій документів або ж нададуть такі, що не відповідають вимогам законодавства. 

Зокрема вступників проінформують про неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ, які повинні бути зазначені у їхньому медичному висновку. 

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Виправити і повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна до 7 травня, наголошують в УЦОЯО.

Освітяни радять не зволікати з реєстрацією. Це потрібно для того, щоб мати час на усунення недоліків чи внесення потрібних змін. 

Майбутні вступники матимуть можливість вносити зміни до інформації у персональному кабінеті, якщо надішлють всі необхідні дані на обробку з 3 квітня до 7 травня.

Які зміни можна буде внести?

  • Назву предмета додаткового блоку, з якого бажають скласти НМТ;
  • Населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник перебуватиме в дні проведення тестування;
  • потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії. 

В УЦОЯО зняли відеоінструкцію, де покроково описано як  зареєструватися для участі в НМТ. 

Нагадаємо, як і торік, випускники, які здаватимуть НМТ, зобов’язані скласти три предмети, одна з дисциплін буде на вибір. Історію України вилучили з переліку обов’язкових.

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