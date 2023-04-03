В Україні розпочалась реєстрація для участі в НМТ-2023

3 квітня розпочалася реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті 2023 року.

Триватиме вона до 3 травня у форматі онлайн, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Для реєстрації майбутнім вступникам потрібно на вебсайті УЦОЯО створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу.

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У кабінеті необхідно зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження та внести дані документа, що посвідчує особу.

Також потрібно виконати кілька наступних кроків:

вказати дані для реєстрації (контактну інформацію, категорію випускників поточного року або минулих років, потребу створення особливих (спеціальних) умов);

вибрати із запропонованого переліку навчальний предмет додаткового блоку та населений пункт в Україні або за кордоном, де майбутні вступники планують проходити НМТ;

завантажити сканкопії та/або фотокопії документів для реєстрації;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ. Також необхідно надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.

Майбутнім вступникам варто пам’ятати про те, що в УЦОЯО підготували пробні варіанти тестів. Вони можуть допомогти з вибором предмета у додатковому блоці.

"Після надсилання на обробку рекомендуємо переглядати інформацію в персональному кабінеті, і якщо там замість повідомлення про успішну реєстрацію і можливості сформувати сертифікат буде запис про потребу виправити недоліки, потрібно якнайшвидше це зробити", – наголошують в УЦОЯО.

Там додають, що перелік недоліків буде вказано після реєстрації. Це і надання недостовірної інформації і, якщо вступники не завантажать копій документів або ж нададуть такі, що не відповідають вимогам законодавства.

Зокрема вступників проінформують про неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ, які повинні бути зазначені у їхньому медичному висновку.

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Виправити і повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна до 7 травня, наголошують в УЦОЯО.

Освітяни радять не зволікати з реєстрацією. Це потрібно для того, щоб мати час на усунення недоліків чи внесення потрібних змін.

Майбутні вступники матимуть можливість вносити зміни до інформації у персональному кабінеті, якщо надішлють всі необхідні дані на обробку з 3 квітня до 7 травня.

Які зміни можна буде внести?

Назву предмета додаткового блоку, з якого бажають скласти НМТ;

Населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник перебуватиме в дні проведення тестування;

потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії.

В УЦОЯО зняли відеоінструкцію, де покроково описано як зареєструватися для участі в НМТ.

Нагадаємо, як і торік, випускники, які здаватимуть НМТ, зобов’язані скласти три предмети, одна з дисциплін буде на вибір. Історію України вилучили з переліку обов’язкових.