"Формування толерантності до корупції": Лісовий назвав найбільшу проблему української освіти

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 квітня 2023

Найбільшою проблемою у галузі вищої освіти в Україні є формування толерантності до корупції в процесі навчання, вважає міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Таку думку глава МОН озвучив під час заходу, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

На думку міністра, формування толерантності до корупції в українців починається на етапі здобуття вищої освіти. 

"Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом про вищу освіту, а не за знаннями... Тому корінь проблеми в реформі вищої освіти загалом, трансформації її в інструмент здобуття знань і кваліфікацій. Тоді в нас і побутова, й інша корупція у вищій освіті будуть суттєво знижені", – заявив Оксен Лісовий.

Оксен Лісовий. Скрін з трансляції заходу

При цьому глава МОН вважає, що "справжня боротьба з корупцією  відбувається тільки в освіті"

Корупція – це те, що толерується глибоко в свідомості нашої людини. І це ті речі, які можна усунути лише за допомогою освіти, протягом всього освітнього процесу", – каже Оксен Лісовий. 

На його думку, в рамках антикорупційної програми має бути впроваджена низка заходів задля подолання формування толерантності до корупції. 

Лісовий також заявив про важливість цифровізації освіти на всіх рівнях, зокрема у вищій освіті та освіті для іноземних студентів.

Нагадаємо, раніше нового очільника МОН Оксена Лісового звинуватили у плагіаті. 

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