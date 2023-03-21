Нового очільника МОН Лісового звинувачують у плагіаті: реакція міністра та деталі ситуації

Новопризначеного міністра освіти та науки України Оксена Лісового звинувачують у плагіаті. Йдеться про кандидатську дисертацію з філософії, яку він захистив у 2012 році.

Оксен Лісовий є керівником Малої академії наук та військовослужбовцем.

Лісовий вже відреагував на звинувачення та розповів "Українській правді. Життя" про подальші дії.

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Ми вирішили розібратися, на чому ґрунтуються обвинувачення та що про це думають експерти, які викривали плагіат попередника Лісового – Сергія Шкарлета.

Звідки з'явилася інформація про плагіат

Історія з плагіатом у дисертації нового міністра з’явилася на тлі величезної кількості позитивних відгуків про нього. Багато експертів пов’язують з Оксеном Лісовим свої надії на довгоочікувані позитивні зміни в освіті.

Уперше інформація про те, що у науковій роботі Лісового міститься плагіат, була опублікована на сторінці "Українського руху пацифістів".

Організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Її засновником є івано-франківський журналіст Руслан Коцаба, якого обвинувачують у держзраді.

"Мілітарист та плагіатор Лісовий не може бути міністром освіти", – йдеться у заяві "пацифістів".

На сторінці опублікували аналіз автореферату дисертації Лісового "Соціокультурна самоідентифікація особистості", оприлюдненого у 2012 році, у якому містяться запозичення без посилань з ознаками копіювання окремих словосполучень із автореферату іншої дисертації. Йдеться про роботу Арабчука Я.І. "Основні чинники соціалізації особистості в полікультурному середовищі" 2011 року.

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Оксен Лісовий. Фото: facebook

"Якщо навіть в авторефераті у розділі про "наукову новизну" міститься плагіат, можна собі уявити, які "відкриття" чекатимуть експертів, які візьмуться за ґрунтовну перевірку змісту самої дисертації", – йдеться у публікації.

Пізніше інформація про те, що наукова робота Оксена Лісового не є унікальною, з’явилася на ресурсі "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях". На цьому сайті також розміщені публікації про академічну недоброчесність колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета та екснардепа Іллі Киви.

Невідомий автор публікації Василь Садовий пише про те, що у дисертації Лісового є збіги з двома іншими роботами: вищезазначеного Я. Арабчука та А. Зуєва. У списках літератури, використаної при написанні дисертації Лісового, робота Арабчука відсутня.

Скріншот з сайту "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях"

Стаття Зуєва повністю увійшла до складу дисертації Оксена Лісового, але посилання на неї дисертант вставив лише у трьох місцях.

"Доказом бездумного копіювання чужого тексту паном Лісовим, як зазвичай, є помилка в тексті статті Зуєва – у слові "анропокультурних" пропущена буква "т", і те саме маємо в дисертації", – пише Василь Садовий.

Автор також зазначив, що у тексті дисертації Лісового українська "і" була замінена на англійську "i", що, на його думку, є стандартним способом "обманути програму пошуку плагіату".

Василь Садовий пише, що решту дисертації пана Лісового він не аналізував.

Водночас науковиця Ірина Єгорченко каже, що вона та її колеги з антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" – організація, яка визнавала Сергія Шкарлета "плагіатором" та "посіпакою" – не досліджували наукову роботу Лісового і дізналися про його виявлення з інтернету.

Скріншот з сайту "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях"

Утім, науковиця зазначає, що факт плагіату є. За її словами, такі випадки у наукового керівника Лісового Віктора Андрущенка – непоодинокі. Також в Ірини Єгорченко є сумніви, що роботу писав особисто Оксен Лісовий.

"Я маю сумніви що Лісовий, як і інші дисертанти, то взагалі сам писав. Він не має філософської освіти, дисертація захищена під час роботи на посаді, коли на опанування нової спеціальності часу бути ніяк не може (Лісовий був директором Національного центру "Мала академія наук України" з 2010 року – ред.). Опанування спеціальності "філософія" потребує надзвичайно багато часу", – переконана вона.

Утім, членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа у коментарі ВВС зазначила, що у дисертації Лісового є одна помилка, однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра.

"Один абзац у нього виглядає скопійованим з попередньої праці. Більше таких випадків у нього не було. Напевно, це була одна помилка з його боку. Він визнає цю помилку. У працях Шкарлета було дуже багато плагіату", – каже Наталя Піпа.

Реакція новопризначеного міністра освіти та науки Оксена Лісового

Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності, повідомили "Українській правді. Життя" у Малій академії наук України.

Міністр має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.

"У разі виявлення в його роботі порушень доброчесності Оксен Лісовий готовий відмовитись від вченого ступеня кандидата наук і на посаді міністра формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту", – заявили у МАН.

З Лісовим пов'язують надії на позитивні зміни в освіті

Освітяни наразі поділилися на два табори.

Хтось вірить, шо Оксен Лісовий стане хорошим міністром, він має добру репутацію у МАН і зможе виправити всі помилки свого попередника Сергія Шкарлета.

Інші звинувачують у плагіаті, відмовляються толерувати такі випадки і вважають, що служба в армії не може бути індульгенцією за порушення правил академічної доброчесності. Також вони вважають, що заміна Шкарлета Лісовим є заміною "шила на мило".

Експерти вважають плагіат недопустимим у будь-якому вигляді, однак зазначають, що такі ситуації непоодинокі і стосуються на тільки нового міністра.

Очільниця ГО "Смарт-освіта" Галина Титиш схвалює призначення Лісового на посаду міністра.

"Коли я вперше почула про ймовірність цього призначення місяць тому, то аж дух затамувала. Знаю небагато таких сильних, ціннісних, компетентних і сміливих людей. Тому всім, хто писав у приватні запитання про Оксена, я відписувала "це прекрасна кандидатура, прекрасна". Я дуже сподіваюсь, що Оксену вдасться змінити нашу освіту і науку на краще", – вважає вона.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов також сподівається на краще.

"Вітаю щиро! Роботи - величезна купа, але новий міністр може розраховувати на потужну підтримку тих, кому не байдуже майбутнє української освіти. Тримаймося! Працюємо! Переможемо!

313 голосів - це конституційна більшість! А не сумнівні 226 трохи більше двох років тому", – вважає Сергій Горбачов.

Нагадаємо, колишнього міністра освіти і науки Сергія Шкарлета звинувачували у плагіаті. Він неодноразово ставав "лауреатом премій "Академічна негідність", "Плагіатор року" тощо.

Велика кількість освітян позитивно сприйняли відставку Шкарлета та пов'язували з цим надії на зміни у галузі.

Кандидатуру нового міністра Оксена Лісового парламент підтримав конституційною більшістю голосів, за нього проголосували 313 народних депутатів.