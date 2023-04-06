В Алжирі кіт застрибнув на імама під час нічної молитви в Рамадан. ВІДЕО

В столиці Алжиру Алжирі під час нічної молитви, які мусульмани щоденно проводять протягом місяця Рамадан, кіт застрибнув на імама.
Відео моменту опублікували на сторінці імама у Facebook, пише Reuters.
На оприлюднених кадрах видно, що кіт непомітно прослизнув між вірянами і застрибнув на шейха Валіда Мегсаса, який очолював нічну молитву в Рамадан.
Нічна молитва відбувалася в мечеті Абу Бакр аль-Сіддік.
Cat joins a nightly Ramadan prayer in Algeria pic.twitter.com/yAyzhTd2Xi— Reuters (@Reuters) April 5, 2023
Після того, як тварина опинилася на тілі шейха, чоловік продовжив співати.
Рамадан – місяць обов'язкового для мусульман посту і є одним з п'яти стовпів ісламу.
Варто зазначити, що кіт – це улюблена тварина пророка Мухаммеда і є центральною фігурою в ісламі.
Відповідно до легенди, одного дня Мухаммад одягався, готуючись до молитви й виявив, що його кіт Муеззу спить на рукаві молитовного вбрання.
Замість того, щоб розбудити кота, чоловік відрізав рукав, залишивши кота в спокої.
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