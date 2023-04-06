В Алжирі кіт застрибнув на імама під час нічної молитви в Рамадан. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 квітня 2023

В столиці Алжиру Алжирі під час нічної молитви, які мусульмани щоденно проводять протягом місяця Рамадан, кіт застрибнув на імама.  

Відео моменту опублікували на сторінці імама у Facebook, пише Reuters.

На оприлюднених кадрах видно, що кіт непомітно прослизнув між вірянами і застрибнув на шейха Валіда Мегсаса, який очолював нічну молитву в Рамадан.

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Нічна молитва відбувалася в мечеті Абу Бакр аль-Сіддік.

Після того, як тварина опинилася на тілі шейха, чоловік продовжив співати. 

Рамадан – місяць обов'язкового для мусульман посту і є одним з п'яти стовпів ісламу. 

Варто зазначити, що кіт – це улюблена тварина пророка Мухаммеда і є центральною фігурою в ісламі. 

Відповідно до легенди, одного дня Мухаммад одягався, готуючись до молитви й виявив, що його кіт Муеззу спить на рукаві молитовного вбрання. 

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Замість того, щоб розбудити кота, чоловік відрізав рукав, залишивши кота в спокої.

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