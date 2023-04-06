Водіння після менше ніж 5 годин сну збільшує ризик аварії вдвічі – дослідження

Сідати за кермо, поспавши вночі менше 5 годин, так само небезпечно, як і у стані алкогольного сп'яніння.

Про це йдеться у досліджені, опублікованому в журналі Nature and Science of Sleep.

За статистикою, втома є причиною близько 20% аварій, кажуть вчені.

Науковці проаналізували 61 дослідження на чотирьох онлайн-базах даних з інформацією щодо попередньої кількості годин сну та показниками продуктивності водіння (наприклад, відхилення від смуги та/або ризик аварії).

У дослідженні йдеться, що сон менше ніж 4-5 годин на добу, вдвічі збільшує ризик потрапити в аварію. Недостатня кількість сну так само знижує ефективність та концентрацію, як і кермування в нетверезому стані.

Водночас після 6-7 годин сну ймовірність потрапити в аварію нижча, хоча й залишається достатньо високою у порівнянні з нормальним 8-годинним сном.

На основі цих досліджень в Австралії хочуть запровадити штрафи через водіння у стані втоми. Однак, наразі з’ясовується, як саме можна виміряти рівень втоми у водіїв через недосипання, повідомляє у Science Alert.

Нагадаємо, у 2106 році Фонд безпеки дорожнього руху в США провів схоже дослідження. Тоді перевірили дані та передумови аварій за 2005-2007 роки. На основі аналізу репрезентативної вибірки з 7234 водіїв потрапили в ДТП 4571 водій. В результаті Фонді заявили, що сон менше 5 годин негативно впливає на навички водіння.