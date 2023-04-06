На Рівненщині затримали чоловіка, який вбив вагітну дружину під час сварки

На Рівненщині 27-річний чоловік під час сварки вбив 20-річну вагітну дружину.

Він завдав три удари кухонним ножем жінці в шию, повідомили у Нацполіції.

Інцидент трапився в ніч на 6 квітня у селі Дроздинь. До правоохоронців звернулась мати загиблої.

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Пара проживала у селі Старе Село. Слідчі встановили, що днем раніше подружжя посварилось, після чого вагітна дружина поїхала до батьків у село Дроздинь, а услід за нею – чоловік.

Невдовзі конфлікт повторився. Як з’ясувала поліція, коли подружжя вкотре не дійшло згоди, 27-річний чоловік, бувши напідпитку, взяв кухонний ніж та пішов за жінкою у спальню.

Чоловік наніс 3 удари ножем в шию та втік.

Від отриманих травм жінка померла до приїзду медиків.

На околиці села його оперативно розшукали працівники карного розшуку та доставили до відділення поліції.

Як повідомили правоохоронці у коментарі для "УП.Життя", загибла жінка перебувала орієнтовно на 5 місяці вагітності. Це мала бути перша спільна дитина пари. За попередньою інформацією, до правоохоронців вона раніше не зверталась.

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Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею про умисне вбивство. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловікові загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.