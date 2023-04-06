На Рівненщині затримали чоловіка, який вбив вагітну дружину під час сварки

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 квітня 2023

На Рівненщині 27-річний чоловік під час сварки вбив 20-річну вагітну дружину.

Він завдав три удари кухонним ножем жінці в шию, повідомили у Нацполіції.

Інцидент трапився в ніч на 6 квітня у селі Дроздинь. До правоохоронців звернулась мати загиблої.

Пара проживала у селі Старе Село. Слідчі встановили, що днем раніше подружжя посварилось, після чого вагітна дружина поїхала до батьків у село Дроздинь, а услід за нею – чоловік.

 Фото: NewAfrica/Depositphotos

Невдовзі конфлікт повторився. Як з’ясувала поліція, коли подружжя вкотре не дійшло згоди, 27-річний чоловік, бувши напідпитку, взяв кухонний ніж та пішов за жінкою у спальню.

Чоловік наніс 3 удари ножем в шию та втік. 

Від отриманих травм жінка померла до приїзду медиків.  

На околиці села його оперативно розшукали працівники карного розшуку та доставили до відділення поліції.  

Як повідомили правоохоронці у коментарі для "УП.Життя", загибла жінка перебувала орієнтовно на 5 місяці вагітності. Це мала бути перша спільна дитина пари. За попередньою інформацією, до правоохоронців вона раніше не зверталась.  

Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею про умисне вбивство. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловікові загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення. 

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